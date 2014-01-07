El indicador On Balance Volume (OBV, Balance de Volúmenes) es un indicador técnico de momento que relaciona el volumen con el cambio que se produce en el precio.



Este indicador ideado por Joseph Granville es bastante simple. Si el precio de cierre de la barra actual es mayor que el de la barra anterior, el volumen de la barra actual se añade al OBV anterior; si el precio de cierre de la barra actual es menor que el de la anterior, el volumen actual se resta del OBV anterior.

La lógica que hay detrás del análisis de On Balance Volume es que los cambios del OBV preceden a los cambios de los precios. Según la teoría, el dinero inteligente fluye hacia la acción cuando el OBV está creciendo. Cuando el público se interesa en la acción tanto el precio como el OBV se agitan hacia arriba.



Si el movimiento del precio de la acción precede al movimiento del OBV, entonces se produce un "movimiento no confirmado". Los movimientos no confirmados pueden ocurrir en los techos de los mercados alcistas (cuando la acción sube sin el OBV, o antes del OBV) o en los suelos de los mercados bajistas (cuando la acción baja sin el OBV, o antes del OBV).



El OBV está en tendencia alcista cuando cada pico nuevo es más alto que el precedente y cada valle nuevo es más alto que el anterior. De manera similar, el On Balance Volume está en tendencia bajista cuando cada pico sucesivo es más bajo que el precedente y cada valle sucesivo es más bajo que el anterior. Cuando el OBV se mueve lateralmente y no marca ni máximos ni mínimos sucesivos, se encuentra en una tendencia dudosa.



Una vez establecida la tendencia, ésta permanece en vigor hasta que se rompe. La tendencia del On Balance Volume se puede romper de dos formas distintas. La primera ocurre cuando la tendencia cambia de una tendencia al alza a una tendencia a la baja, o de una tendencia a la baja a una tendencia al alza.



La segunda forma en que la tendencia del OBV se puede romper es cuando cambia hacia una tendencia dudosa y permanece así por más de tres días. Por lo tanto, si la acción cambia de una tendencia al alza a una tendencia dudosa, y permanece dudosa durante sólo dos días antes de cambiar de nuevo a tendencia alcista, se considera que el On Balance Volume ha estado siempre en una tendencia al alza.



Cuando el OBV cambia a tendencia alcista o bajista se dice que ocurre una "ruptura". Los inversores deberían comprar en las rupturas del OBV hacia arriba porque normalmente preceden a las rupturas del precio. Del mismo modo, tendrían que vender al descubierto si el OBV se rompe a la baja. Las posiciones deberían mantenerse hasta que cambie la tendencia.

Indicador On Balance Volume (Balance de Volúmenes)



Cálculo:



Si el precio de cierre actual es más alto que el anterior, entonces:

OBV (i) = OBV (i - 1) + VOLUME (i)



Si el precio de cierre actual es más bajo que el anterior, entonces:

OBV (i) = OBV (i - 1) - VOLUME (i)



Si el precio de cierre actual es igual al precio anterior, entonces:

OBV (i) = OBV (i - 1)



donde: