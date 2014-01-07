El indicador técnico Momentum (Momento) mide qué tanto cambia el precio de un título a lo largo de un período de tiempo determinado.



Principalmente hay dos formas de utilizar el indicador Momentum:



Se puede utilizar el indicador Momentum como un oscilador de seguimiento de tendencia similar a Moving Average Convergence/Divergence (MACD). Esto es, comprar cuando el indicador toca el suelo y se vuelve hacia arriba, y vender cuando alcanza el techo y se vuelve hacia abajo. Si lo desea, puede trazar una media móvil a corto plazo del indicador para determinar cuándo toca el suelo o el techo.



Si el Momentum alcanza valores extremadamente altos o bajos (con respecto a sus valores históricos), se puede interpretar como una continuación de la tendencia actual. Por ejemplo, si Momentum alcanza valores muy altos y luego gira hacia abajo, se puede asumir que el precio irá, probablemente, todavía más alto. En cualquier caso, se recomienda operar después de que el precio confirme la señal generada por el indicador (por ejemplo, si el precio sube y baja, espere a que el precio empiece a bajar antes de realizar una venta).



Momentum también se puede utilizar como un indicador líder. Este método supone que los techos del mercado se identifican típicamente por un aumento rápido del precio (cuando todo el mundo espera que el precio suba más) y que los suelos del mercado suelen terminar con un descenso rápido del precio (cuando todo el mundo quiere salir). Esto es a menudo así, pero también se trata de una generalización.

Cuando el indicador Momentum se aproxima al techo del mercado sube bruscamente para caer a continuación, divergiendo así del alza continua o del movimiento lateral del precio. Del mismo modo, Momentum cae bruscamente cerca del suelo y luego comienza a subir muy por encima del precio. Ambas situaciones dan lugar a divergencias entre el indicador y el precio.

Cálculo:

El Momentum se calcula como un ratio entre el precio de hoy y el precio de hace (N) períodos:



MOMENTUM = CLOSE (i) / CLOSE (i - n) * 100



donde: