Urheber:

Vladimir Kravchuk

"Eine neue adaptive Methode um Tendenzen und Marktzyklen zu folgen"



Reference Fast Trend Line (RFTL) Ist eine Reaktion der digitalen Filter FLF-1 and FLF-2 Auf die eingehende diskrete Kurs-Sequenz. Die Reaktion hat die gleiche Verzögerung wie die Nyquist TNi Bandbreite.





RFTL Filter Koeffizienten



Die RFTL Differenzlinie ist ein Äquivalent zu den einfachen gleitenden Durchschnitten aus der Sicht der Verzögerung, relativ zu dem aktuellen Kurs. Um es in der Ähnlichkeit noch weiter anzupassen, können wir anstelle des komplizierten FLF Impulsparameters einen Impuls Parameter mit der Gewichtung 1/N verwenden, der der gepunkteten gleitenden Glättung entspricht.



