und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
RFTL - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1217
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber:
Vladimir Kravchuk
"Eine neue adaptive Methode um Tendenzen und Marktzyklen zu folgen"
Reference Fast Trend Line (RFTL) Ist eine Reaktion der digitalen Filter FLF-1 and FLF-2 Auf die eingehende diskrete Kurs-Sequenz. Die Reaktion hat die gleiche Verzögerung wie die Nyquist TNi Bandbreite.
RFTL Filter Koeffizienten
Die RFTL Differenzlinie ist ein Äquivalent zu den einfachen gleitenden Durchschnitten aus der Sicht der Verzögerung, relativ zu dem aktuellen Kurs. Um es in der Ähnlichkeit noch weiter anzupassen, können wir anstelle des komplizierten FLF Impulsparameters einen Impuls Parameter mit der Gewichtung 1/N verwenden, der der gepunkteten gleitenden Glättung entspricht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/405
Eine langsame adaptive Trendlinie wird hier verwendet um das Hintergrundrauschen im Markt bei längeren Schwingungsperioden zu unterdrücken.FATL
Fast Adaptive Trend Line (FATL) basiert auf dem digitalen Filter für niedrige Frequenzen.