Indikatoren

RFTL - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Urheber:

Vladimir Kravchuk

"Eine neue adaptive Methode um Tendenzen und Marktzyklen zu folgen"

Reference Fast Trend Line (RFTL) Ist eine Reaktion der digitalen Filter FLF-1 and FLF-2 Auf die eingehende diskrete Kurs-Sequenz. Die Reaktion hat die gleiche Verzögerung wie die Nyquist TNi Bandbreite.

RFTL

RFTL Filter Koeffizienten

Die RFTL Differenzlinie ist ein Äquivalent zu den einfachen gleitenden Durchschnitten aus der Sicht der Verzögerung, relativ zu dem aktuellen Kurs. Um es in der Ähnlichkeit noch weiter anzupassen, können wir anstelle des komplizierten FLF Impulsparameters einen Impuls Parameter mit der Gewichtung 1/N verwenden, der der gepunkteten gleitenden Glättung entspricht.

RFTL

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/405

SATL SATL

Eine langsame adaptive Trendlinie wird hier verwendet um das Hintergrundrauschen im Markt bei längeren Schwingungsperioden zu unterdrücken.

FATL FATL

Fast Adaptive Trend Line (FATL) basiert auf dem digitalen Filter für niedrige Frequenzen.

RSTL RSTL

Reference Slow Trend Line (RSTL).

FTLM-STLM FTLM-STLM

Die Fast Trend Line Momentum (FTLM) und Slow Trend Line Momentum SLTM) Indikatoren Zeigen die Geschwindigkeit von Kurswechseln an.