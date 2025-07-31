실제 작성자:

블라디미르 크라브추크

"트렌드와 시장 주기를 따르기 위한 새로운 적응형 방법"



RFTL(참조 빠른 추세선)- 참조 "빠른" 추세선은 해당 나이퀴스트 간격 TNi와 동일한 지연으로 측정된 입력 이산형 계열에 대한 디지털 필터 RFTL-1 및 RFTL-2의 응답입니다.





RFTL 필터 계수



RFTL 기준선은 현재 가격에 대한 지연이라는 의미에서 단순 이동 "평균"과 유사합니다. 복잡한 모양을 가진 RFTL의 임펄스 응답 대신 N점 이동 평균 절차에 해당하는 1/N 가중치를 가진 임펄스 응답을 사용하면 유추가 완성됩니다.