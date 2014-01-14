O Indicador Técnico Momentum mede a quantidade que o preço de um ativo variou ao longo de um determinado período de tempo.



Há basicamente duas maneiras de usar o indicador Momentum:



Você pode usar o indicador Momentum como um oscilador seguidor de tendência semelhante ao Moving Average Convergence/Divergence (MACD). Ou seja, comprar quando o indicador faz um fundo e vira para cima, vender quando o indicador faz um topo e vira para baixo. Se você quiser, é possível plotar uma média móvel de curto prazo no indicador, para determinar quando ele está fazendo um topo ou fundo.



Se o indicador Momentum atinge valores extremamente altos ou baixos (relativo aos valores históricos), você deve assumir que há uma continuação da tendência atual. Por exemplo, se o indicador Momentum atinge valores muito elevados e depois se vira para baixo, você deve assumir que os preços provavelmente vão subir mais ainda. Em ambos os casos, só negoceie após o preço confirmar os sinal gerado pelo indicador (ou seja, se os preços fizerem um topo e cair, espere os preços começarem a cair antes de vender.



Você também pode usar o indicador Momentum como indicador principal. Este método assume que os topos do mercado são normalmente identificados por um aumento rápido nos preços (quando todo mundo espera que os preços subirá mais ainda) e que os fundos do mercado geralmente terminam com quedas rápidas nos preços (quando todo mundo quer sair). Este é um caso frequente, mas é também uma ampla generalização.

Quando o indicador Momentum se aproxima do topo do mercado ele irá subir abruptamente e, em seguida, cair - divergindo do movimento de preços de alta contínuo ou lateralizado. Da mesma forma, em um fundo do mercado, o Momentum irá cair de forma acentuada e, em seguida, começar a subir bem à frente dos preços. Ambas as situações resultam em disparidades entre o indicador e os preços.

Fórmula:

O Momentum é calculado como a razão do preço de hoje com o preço de (N) períodos atrás.



MOMENTUM = CLOSE (i) / CLOSE (i - n) * 100



onde: