El Money Flow Index (MFI, Índice de Flujo de Dinero) es un indicador técnico que indica la velocidad a la que el dinero se invierte en un valor y luego se retira del mismo.



Este indicador se construye e interpreta como el Relative Strength Index, la única diferencia es que el volumen es importante para el MFI.

Para analizar el índice de flujo de dinero hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

Las divergencias entre el indicador y el movimiento del precio. Si el precio crece mientras el MFI disminuye (o viceversa), la probabilidad de que el precio se revierta es alta;

Un valor del Money Flow Index superior a 80 o inferior a 20 señala, respectivamente, un techo o un suelo potencial.

Imagen:



Indicador Money Flow Index



Cálculo:



El cálculo del Money Flow Index consta de varias fases. Primero se define el precio típico (TP) del período en cuestión:

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3



Luego se calcula la cantidad de Flujo de Dinero (MF):



MF = TP * VOLUME



Si el precio típico de hoy es más grande que el TP de ayer, entonces el flujo de dinero se considera positivo. Si el precio típico de hoy es menor que el de ayer, el flujo de dinero se considera negativo.

POSITIVE MONEY FLOW es la suma de flujos de dinero positivos durante el período de tiempo seleccionado. NEGATIVE MONEY FLOW es la suma de flujos de dinero negativos durante el período de tiempo seleccionado.

A continuación, se calcula la relación de dinero (MR) dividiendo el flujo de dinero positivo por el flujo de dinero negativo:



MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW



Y, por último, se calcula el índice de flujo de dinero por medio de la relación de dinero (MR):

MFI = 100 - (100 / (1 + MR))



donde:

