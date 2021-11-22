모멘텀 기술 지표는 일정 기간 동안 유가 증권의 가격이 변경된 금액을 측정합니다.



모멘텀 지표를 사용하는 방법은 기본적으로 두가지가 있습니다:



이동 평균 수렴/다이버전스 (MACD)와 같은 추세 추종 오실레이터로 사용 할 수 있습니다. 지표가 저점을 이루면서 상승할 때 매수하고 지표가 고점을 이루면서 하락할 때 매도합니다. 지표의 단기 이동 평균을 그려 언제가 바닥인지 정점인지 확인할 수 있습니다.



모멘텀 지표가 과거 값에 비해 매우 높거나 매우 낮은 값에 도달하면 현재 추세가 계속된다고 가정해야 합니다. 예를 들어, 모멘텀 지표가 매우 높은 값에 도달한 후 하락하면 가격이 여전히 더 높아질 것이라고 가정해야 합니다. 두 경우 모두 가격이 지표에 의해 생성된 신호를 확인한 후에 거래하십시오(예: 가격이 정점에 이르렀다가 내리면 매도 전에 가격이 하락하기 시작할 때까지 기다리십시오).



모멘텀 지표를 선행 지표로 사용할 수도 있습니다. 이 방법은 시장의 최고점은 일반적으로 급격한 가격 상승(모두가 가격이 더 오를 것으로 예상할 때)을 통해 파악되고 시장 바닥은 일반적으로 급격한 가격 하락(모두가 나가기를 원할 때)으로 끝난다고 가정합니다. 이것은 종종 보여지지만 광범위한 일반화이기도 합니다.

시장이 정점에 이르면 모멘텀 지표는 급격히 상승했다가 하락합니다. 즉, 가격의 지속적인 상승 또는 횡보 움직임에서 나옵니다. 마찬가지로, 시장 바닥에서 모멘텀은 급격히 하락한 다음 가격보다 훨씬 앞서 오르기 시작할 것입니다. 이 두 가지 상황 모두 지표와 가격 사이의 다이버전스를 만들게 됩니다.

계산:

모멘텀은 몇(N) 기간 전 가격에 대한 오늘 가격의 비율로 계산됩니다.



모멘텀 = 종가 (i) / 종가 (i - n) * 100



설명: