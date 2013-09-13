请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
动量技术指标衡量一个证券的价格在给定时间段内的变化程度。
动量指标有两个使用方式：
- 你可以把动量指标当做趋势跟踪振荡器使用，类似移动平均收敛/发散 （MACD）指标。当指标触底反弹时买入，当指标见顶下跌后卖出。你可以绘制一个该指标的移动平均线，来判断它何时触底或见顶。
当动量指标达到极高和极低时（相对于它的历史值），你应该认为当前趋势会延续。例如，如果动量指标达到极高值然后下降，你应该认为价格很可能继续攀升。在这两个情况下，在指标产生的信号得到价格确认后再进行交易（例如，如果价格见顶并下降，等待价格下跌后再卖）。
- 你也可以将动量指标用作先行指标。这个方法假设市场顶部通常由价格快速的增长所定义（当每个人都希望价格能涨的更高时），市场底通常价格快速下跌（当每个人都希望离场时）。一般是这种情况，但是也可以广泛的推广。
在市场的顶峰，动量指标会急剧上升然后下跌：同持续上升或横向的价格运动背离。类似地，在市场底部，动量指标急剧下跌然后开始先于价格爬升。这两种情况都导致指标和价格的背离。
计算：
动量指标是今天的价格和若干（N）个周期前价格的比值。
MOMENTUM = CLOSE (i) / CLOSE (i - n) * 100
其中：
- CLOSE(i) - 当前柱的收盘价；
- CLOSE(i-N) - N个周期前的收盘价。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/40
资金流量指数（MFI）
资金流量指数（MFI）技术指标，表征资金进入和撤出一个证券的比率。Mass指数
Mass指数用来抓住趋势的转折点。它基于最高和最低价之间的变化。如果价格振幅变大，Mass指数上升；否则，如果价格振幅变窄，Mass指数下降。它由Donald Dorcy创造。
平衡量（OBV）
平衡量（OBV）技术指标是一个动量技术指标，它将交易量和价格的变化联系起来。移动平均振荡（OsMA）
移动平均振荡（OSMA）指标是振荡器和振荡器平滑之间的差。