动量技术指标衡量一个证券的价格在给定时间段内的变化程度。



动量指标有两个使用方式：



你可以把动量指标当做趋势跟踪振荡器使用，类似移动平均收敛/发散 （MACD）指标。当指标触底反弹时买入，当指标见顶下跌后卖出。你可以绘制一个该指标的移动平均线，来判断它何时触底或见顶。



当动量指标达到极高和极低时（相对于它的历史值），你应该认为当前趋势会延续。例如，如果动量指标达到极高值然后下降，你应该认为价格很可能继续攀升。在这两个情况下，在指标产生的信号得到价格确认后再进行交易（例如，如果价格见顶并下降，等待价格下跌后再卖）。



你也可以将动量指标用作先行指标。这个方法假设市场顶部通常由价格快速的增长所定义（当每个人都希望价格能涨的更高时），市场底通常价格快速下跌（当每个人都希望离场时）。一般是这种情况，但是也可以广泛的推广。

在市场的顶峰，动量指标会急剧上升然后下跌：同持续上升或横向的价格运动背离。类似地，在市场底部，动量指标急剧下跌然后开始先于价格爬升。这两种情况都导致指标和价格的背离。

计算：

动量指标是今天的价格和若干（N）个周期前价格的比值。



MOMENTUM = CLOSE (i) / CLOSE (i - n) * 100



其中：