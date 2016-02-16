Der technische Indikator Momentum misst die Kursänderung eines Wertpapiers über eine gegebene Zeitperiode.



Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten den Momentum Indikator zu verwenden:



Man kann den Momentum Indikator als einen trendfolgenden Oszillator ähnlich dem Moving Average Convergence/Divergence (MACD) verwenden. Kaufen Sie sobald der Indikator Tiefststände erreicht und nach oben umkehrt und verkaufen Sie sobald der Indikator Höchststände erreicht und nach unten wendet. Um zu bestimmen wann der Indikator Hochs und Tiefs erreicht hat können Sie einen kurzfristigen Gleitenden Durchschnitt anzeigen lassen.



Wenn der Momentum Indikator extrem hohe oder tiefe Werte erreicht (relativ zu seinen historischen Werten) sollte von einer Fortsetzung des vorherrschenden Trends ausgegangen werden. Erreicht der Momentum Indikator zum Beispiel extrem hohe Werte und dreht dann nach unten, sollten Sie annehmen dass die Kurse wahrscheinlich weiter steigen. So oder so, handeln Sie nur wenn die Kurse das generierte Signal des Indikator bestätigen (z.B. wenn Kurse Hochs erreichen und nach unten drehen, warten Sie bis die Preise beginnen zu fallen bevor Sie verkaufen).



Man kann den Momentum Indikator als Frühindikator verwenden. Dieser Ansatz geht davon aus dass die Hochs eines Marktes typischerweise durch rasche Kurssteigerungen gekennzeichnet sind (wenn alle annehmen dass die Kurse weiter steigen) und Tiefs durch raschen Kursverfall (wenn alle nur noch raus wollen). Dies ist zwar häufig der Fall, aber es stellt eine weitgehende Verallgemeinerung dar.

Wenn ein Markt Höchststände erreicht wird der Momentum Indikator stark steigen und dann abfallen - in Abweichung zur anhaltenden Aufwärtsbewegung oder Seitwärtsbewegung des Kurses. Gleiches gilt für Tiefststände des Marktes, das Momentum wird stark fallen und dann, dem Kurs vorauslaufend, wieder anfangen zu steigen. Beide Situationen resultieren in Divergenzen zwischen Indikator und Kursen.

Abbildung:



Berechnung:

Momentum berechnet sich als Verhältnis vom heutigen Kurs zum Kurs vor mehreren (N) Perioden.



MOMENTUM = CLOSE (i) / CLOSE (i - n) * 100



wobei: