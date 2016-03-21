CodeBaseKategorien
BrainTrend2 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Beschreibung:

BrainTrend2 Ist ein Indikator für den Trend im Markt, wobei die Kerzen je nach Trendrichtung farblich markiert werden.

Solange ein Abwärtstrend besteht, werden alle Kerzen in Magenta markiert. Und wenn der Trend aufwärts gerichtet ist werden alle nachfolgenden Kerzen in der Farbe 'lime' (ein Grün, siehe Farbpalette) dargestellt.

Der Algorithmus BrainTrend2 basiert auf den ATR und dem Stochastic Oscillator Indikatoren. Alle Variablen aller Algorithmen sind in diesem Indikator als Eingabeparameter zusammengefasst, Somit können hier nicht nur die Standardeinstellungen verwendet werden.

BrainTrend2

BrainTrend1Stop BrainTrend1Stop

BrainTrend1Stop Ist ein Indikator für die Trendumkehr.

BrainTrend1Sig BrainTrend1Sig

BrainTrend1Sig ist ein Indikator für das Öffnen und Schließen von Positionen Er erkennt Trendwechsel, wenn ein Kurs extreme Werte erreicht.

BrainTrend2Sig BrainTrend2Sig

BrainTrend2Sig Ist ein Indikator für den Trend im Markt, wobei die Kerzen je nach Trendrichtung farblich markiert werden.

BrainTrend2Stop BrainTrend2Stop

BrainTrend2Stop Ist ein Indikator für die Trendumkehr. Er wird mit Stop-Linien dargestellt. Wenn der Preis die Stoplinie durchschneidet ist dieses ein Hinweis auf eine Trendumkehr und es an der Zeit ist, eine vorher eingegangene Position zu schließen.