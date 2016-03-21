Beschreibung:

BrainTrend2 Ist ein Indikator für den Trend im Markt, wobei die Kerzen je nach Trendrichtung farblich markiert werden.

Solange ein Abwärtstrend besteht, werden alle Kerzen in Magenta markiert. Und wenn der Trend aufwärts gerichtet ist werden alle nachfolgenden Kerzen in der Farbe 'lime' (ein Grün, siehe Farbpalette) dargestellt.



Der Algorithmus BrainTrend2 basiert auf den ATR und dem Stochastic Oscillator Indikatoren. Alle Variablen aller Algorithmen sind in diesem Indikator als Eingabeparameter zusammengefasst, Somit können hier nicht nur die Standardeinstellungen verwendet werden.



