BrainTrend1Stop - это индикатор остановки тенденции, пересечение ценой линии стопов означает смену действующей на рынке тенденции и необходимость выхода из сделки.



В основе индикатора заложены алгоритмы индикатора ATR и Стохастического осциллятора. В данной версии индикатора я вывел все переменные алгоритма, которыми можно управлять, во входные параметры индикатора, так что теперь его можно использовать не только с настройками по умолчанию.

Голубая линия ниже минимумов свечей указывает, что:



Рынок находится в тенденции к повышению; Смысл самой линии - защитный стоп на этом уровне или фиксация прибыли (если позиция имела прибыль) для длинной позиции.

Розовая линия выше максимумов свечей указывает, что:

