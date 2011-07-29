Ставь лайки и следи за новостями
BrainTrend1Stop - это индикатор остановки тенденции, пересечение ценой линии стопов означает смену действующей на рынке тенденции и необходимость выхода из сделки.
В основе индикатора заложены алгоритмы индикатора ATR и Стохастического осциллятора. В данной версии индикатора я вывел все переменные алгоритма, которыми можно управлять, во входные параметры индикатора, так что теперь его можно использовать не только с настройками по умолчанию.
Голубая линия ниже минимумов свечей указывает, что:
- Рынок находится в тенденции к повышению;
- Смысл самой линии - защитный стоп на этом уровне или фиксация прибыли (если позиция имела прибыль) для длинной позиции.
Розовая линия выше максимумов свечей указывает, что:
- Рынок находится в тенденции к понижению;
- Смысл самой линии - защитный стоп на этом уровне или фиксация прибыли (если позиция имела прибыль) для короткой позиции.
BrainTrend1Sig - это рыночный индикатор для открытия позиций и выхода из них. Он показывает точки смены тренда, когда цена достигает экстремальных значений и наступает самое удобное время для входа или выхода из рынка.BrainTrend1
Индикатор направления тренда BrainTrend1.
BrainTrend2 представляет собой индикатор действующих на рынке трендовых тенденций, окрашивая свечи в зависимости от направления тренда.BrainTrend2Sig
BrainTrend2Sig представляет собой индикатор действующих на рынке трендовых тенденций, окрашивая свечи в зависимости от направления тренда.