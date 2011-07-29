CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BrainTrend1Stop - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3415
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

BrainTrend1Stop - это индикатор остановки тенденции, пересечение ценой линии стопов означает смену действующей на рынке тенденции и необходимость выхода из сделки.

В основе индикатора заложены алгоритмы индикатора ATR и Стохастического осциллятора. В данной версии индикатора я вывел все переменные алгоритма, которыми можно управлять, во входные параметры индикатора, так что теперь его можно использовать не только с настройками по умолчанию.

Голубая линия ниже минимумов свечей указывает, что:

  1. Рынок находится в тенденции к повышению;
  2. Смысл самой линии - защитный стоп на этом уровне или фиксация прибыли (если позиция имела прибыль) для длинной позиции.

Розовая линия выше максимумов свечей указывает, что:

  1. Рынок находится в тенденции к понижению;
  2. Смысл самой линии - защитный стоп на этом уровне или фиксация прибыли (если позиция имела прибыль) для короткой позиции.

Индикатор BrainTrend1Stop

BrainTrend1Sig BrainTrend1Sig

BrainTrend1Sig - это рыночный индикатор для открытия позиций и выхода из них. Он показывает точки смены тренда, когда цена достигает экстремальных значений и наступает самое удобное время для входа или выхода из рынка.

BrainTrend1 BrainTrend1

Индикатор направления тренда BrainTrend1.

BrainTrend2 BrainTrend2

BrainTrend2 представляет собой индикатор действующих на рынке трендовых тенденций, окрашивая свечи в зависимости от направления тренда.

BrainTrend2Sig BrainTrend2Sig

BrainTrend2Sig представляет собой индикатор действующих на рынке трендовых тенденций, окрашивая свечи в зависимости от направления тренда.