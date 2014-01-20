BrainTrend1Stop

请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
BrainTrend1Stop是一个趋势反转指标。价格穿过止损线意味趋势反转，是关闭以前打开的仓位的时候了.
BrainTrend1Stop算法基于ATR 和 Stochastic Oscillator 指标. 在这个版本所有算法变量的值被设计为指标的输入参数，所以现在它可以通过自定义的设置来使用。
在K线最小值之下的青色线表示：
- 市场趋势向上;
- 线本身的意义 - 多仓的止损保护水平或获利了结（如果仓位是盈利的）水平。
在K线最大值之上的品红色线意味两点:
- 市场趋势向下;
- 线本身的意义 - 空仓的止损保护水平或获利了结（如果仓位是盈利的）水平。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/393
StepMA_NRTR
StepMA作为Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR) 指标。Mikahekin
Mikahekin 可以被称做是一个完整的分析模块而不仅仅是一个交易指标。柱形的颜色显示了趋势的方向，高度指示了趋势的强度。蓝色和品红色圆点分别显示了多头和空头头寸的追踪止损水平。
BrainTrend2
BrainTrend2是根据趋势方向分配颜色到K线的市场趋势指标。BrainTrend2Sig
BrainTrend2Sig是根据趋势方向分配颜色到K线的市场趋势指标。