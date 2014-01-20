BrainTrend1Stop

StepMA作为Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR) 指标。

Mikahekin 可以被称做是一个完整的分析模块而不仅仅是一个交易指标。柱形的颜色显示了趋势的方向，高度指示了趋势的强度。蓝色和品红色圆点分别显示了多头和空头头寸的追踪止损水平。