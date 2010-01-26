Ставь лайки и следи за новостями
Mass Index - индикатор для MetaTrader 5
Индекс массы предназначен для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами.
Если диапазон расширяется, индекс массы увеличивается, если сужается - индекс уменьшается. Индекс массы разработал Дональд Дорси.
Согласно Д.Дорси, важнейшим сигналом индекса массы следует считать особую модель, образуемую индикатором и называемую "разворотный горб" (reversal bulge). Разворотный горб образуется, когда 25-периодный индекс массы сначала поднимается выше 27, а затем опускается ниже 26,5. В этом случае вероятен разворот цен, причем независимо от общего характера тенденции (т.е. от того, движутся ли цены вверх, вниз или колеблются в торговом коридоре).
Чтобы определить, какой именно сигнал (к покупке или к продаже) дает разворотный горб, часто используют 9-периодное экспоненциальное скользящее среднее цен. При образовании разворотного горба следует покупать, если скользящее среднее падает (в расчете на разворот), и продавать, если оно растет.
Mass Index
Расчет:
- SUM - сумма;
- HIGH - максимальная цена текущего бара;
- LOW - минимальная цена текущего бара;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- N - период индикатора (количество суммируемых значений).
Индикатор Индекс Облегчения Рынка (Market Facilitation Index, BW MFI) показывает изменение цены, приходящееся на один тик.MACD
Индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены.
Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее.Momentum
Индикатор движущей силы рынка (Momentum) измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный период.