Индикаторы

Mass Index - индикатор для MetaTrader 5

Индекс массы предназначен для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами.

Если диапазон расширяется, индекс массы увеличивается, если сужается - индекс уменьшается. Индекс массы разработал Дональд Дорси.

Согласно Д.Дорси, важнейшим сигналом индекса массы следует считать особую модель, образуемую индикатором и называемую "разворотный горб" (reversal bulge). Разворотный горб образуется, когда 25-периодный индекс массы сначала поднимается выше 27, а затем опускается ниже 26,5. В этом случае вероятен разворот цен, причем независимо от общего характера тенденции (т.е. от того, движутся ли цены вверх, вниз или колеблются в торговом коридоре).

Чтобы определить, какой именно сигнал (к покупке или к продаже) дает разворотный горб, часто используют 9-периодное экспоненциальное скользящее среднее цен. При образовании разворотного горба следует покупать, если скользящее среднее падает (в расчете на разворот), и продавать, если оно растет.

Расчет:

MI = SUM (EMA (HIGH - LOW, 9) / EMA (EMA (HIGH - LOW, 9), 9), N)
где:
Market Facilitation Index (BW MFI) Market Facilitation Index (BW MFI)

Индикатор Индекс Облегчения Рынка (Market Facilitation Index, BW MFI) показывает изменение цены, приходящееся на один тик.

MACD MACD

Индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены.

Money Flow Index (MFI) Money Flow Index (MFI)

Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее.

Momentum Momentum

Индикатор движущей силы рынка (Momentum) измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный период.