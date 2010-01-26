Индекс массы предназначен для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами.

Если диапазон расширяется, индекс массы увеличивается, если сужается - индекс уменьшается. Индекс массы разработал Дональд Дорси.

Согласно Д.Дорси, важнейшим сигналом индекса массы следует считать особую модель, образуемую индикатором и называемую "разворотный горб" (reversal bulge). Разворотный горб образуется, когда 25-периодный индекс массы сначала поднимается выше 27, а затем опускается ниже 26,5. В этом случае вероятен разворот цен, причем независимо от общего характера тенденции (т.е. от того, движутся ли цены вверх, вниз или колеблются в торговом коридоре).



Чтобы определить, какой именно сигнал (к покупке или к продаже) дает разворотный горб, часто используют 9-периодное экспоненциальное скользящее среднее цен. При образовании разворотного горба следует покупать, если скользящее среднее падает (в расчете на разворот), и продавать, если оно растет.

Mass Index



Расчет:

MI = SUM (EMA (HIGH - LOW, 9) / EMA (EMA (HIGH - LOW, 9), 9), N)



SUM - сумма;

HIGH - максимальная цена текущего бара;

LOW - минимальная цена текущего бара;

EMA - экспоненциальное скользящее среднее;

N - период индикатора (количество суммируемых значений).

где: