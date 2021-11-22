거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
매스 인덱스(Mass Index) - MetaTrader 5용 지표
매스 인덱스(Mass Index)는 추세의 반전을 포착하기 위해 개발되었습니다. 매스 인덱스는 Donald Dorcy에 의해 개발되었습니다. 움직임이 크면 매스 인덱스가 올라가고, 그렇지 않으면 내려갑니다. 주로 일일 가격 움직임이 이 용도로 사용됩니다.
D.Dorcy에 따르면 가장 중요한 매스 인덱스 신호는 이 지표에 의해 형성된 특수 모델입니다. 그것을 "반전 팽창"이라고 합니다. 25일 매스 인덱스가 처음에 27 이상으로 상승한 다음 26.5 이하로 하락할 때 형성됩니다. 이 경우 일반적인 추세와는 무관하게 가격의 전환이 발생할 수 있습니다(가격은 거래 안에서 위 또는 아래로 움직이거나 변동할 수 있음).
매수 또는 매도 신호, 반전 팽창을 무엇인지 알아내기 위해 사람들은 종종 가격의 9일 지수 이동 평균을 사용합니다. 반전 팽창이 나타나면 매수해야 합니다. 만약 이동 평균이 하락하면(돌아설 것을 바라며) 매도합니다.
매스 인덱스 지표
계산:
MI = SUM (EMA (HIGH - LOW, 9) / EMA (EMA (HIGH - LOW, 9), 9), N)
설명:
- SUM - 합계를 의미합니다;
- HIGH - 현재 바의 최고가;
- LOW - 저가 - 현재 바의 최저가;
- EMA - 지수 이동 평균;
- N - 지표의 기간(값이 더해진 수).
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/37
시장 촉진 지수(Market Facilitation Index (BW MFI))는 하나의 틱에 대해 변화하는 가격을 보여주는 지표입니다
