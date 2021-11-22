매스 인덱스(Mass Index)는 추세의 반전을 포착하기 위해 개발되었습니다. 매스 인덱스는 Donald Dorcy에 의해 개발되었습니다. 움직임이 크면 매스 인덱스가 올라가고, 그렇지 않으면 내려갑니다. 주로 일일 가격 움직임이 이 용도로 사용됩니다.



D.Dorcy에 따르면 가장 중요한 매스 인덱스 신호는 이 지표에 의해 형성된 특수 모델입니다. 그것을 "반전 팽창"이라고 합니다. 25일 매스 인덱스가 처음에 27 이상으로 상승한 다음 26.5 이하로 하락할 때 형성됩니다. 이 경우 일반적인 추세와는 무관하게 가격의 전환이 발생할 수 있습니다(가격은 거래 안에서 위 또는 아래로 움직이거나 변동할 수 있음).

매수 또는 매도 신호, 반전 팽창을 무엇인지 알아내기 위해 사람들은 종종 가격의 9일 지수 이동 평균을 사용합니다. 반전 팽창이 나타나면 매수해야 합니다. 만약 이동 평균이 하락하면(돌아설 것을 바라며) 매도합니다.

매스 인덱스 지표



계산:

MI = SUM (EMA (HIGH - LOW, 9) / EMA (EMA (HIGH - LOW, 9), 9), N)



설명:

