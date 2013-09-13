请观看如何免费下载自动交易
Mass指数用来抓住趋势的转折点。它由Donald Dorcy创造。如果价格运动相当大，Mass指数上升；否则，如果价格运动小，Mass指数下降。每日价格运动用作这一目的。
根据D.Dorcy的说法，最重要的Mass指数信号，是由这个指标构成的特殊形态。它叫做“逆转膨胀”。它由周期为25的Mass指数首先穿越27然后下跌到26.5以下构成。在这种情况下可能发生价格的反转，并和总体趋势无关（价格可以向上或向下或在通道中震荡）。
“逆转膨胀”形态给出了买卖的信号，一般使用周期为9的价格的指数移动平均。当一个逆转膨胀出现时，如果移动平均下跌，你应该买入（期待一个反弹），如果移动平均上升则卖出。
Mass指数指标
计算：
MI = SUM (EMA (HIGH - LOW, 9) / EMA (EMA (HIGH - LOW, 9), 9), N)
其中：
- SUM - 求和；
- HIGH - 当前柱的最高价；
- LOW - 当前柱的最低价；
- EMA - 指数移动平均；
- N - 指标的周期（累加值的数量）。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/37
