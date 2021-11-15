이치모쿠 킨코 효 지표는 시장 추세, 지지 및 저항 수준을 나타내고 매수 및 매도 신호를 생성하기 위해 사용됩니다.



지표는 일일 혹은 주 차트에서 가장 잘 맞습니다. 매개변수의 차원을 정의할 때 길이가 다른 4개의 시간 간격이 사용됩니다. 이 지표를 구성하는 각각의 라인의 값은 다음의 간격을 기반으로 합니다.



Tenkan-sen은 이 시간 내의 최대값과 최소값의 합으로 정의된 첫 번째 시간 간격 동안의 평균 가격 값을 2로 나눈 값을 표시합니다;

Kijun-sen은 두 번째 시간 간격 동안의 평균 가격 값을 보여줍니다;

Senkou Span A는 두 번째 시간 간격 값만큼 앞으로 이동한 이전 두 줄 사이의 거리의 중간을 나타냅니다.

Senkou Span B는 두 번째 시간 간격의 값만큼 앞으로 이동한 세 번째 시간 간격 동안의 평균 가격 값을 보여줍니다.

Chikou Span은 두 번째 시간 간격의 값만큼 뒤로 이동한 현재 캔들의 종가를 보여줍니다. Senkou lines 사이의 거리는 다른 색으로 채워져 "구름"이라고 합니다. 가격이 이 라인 사이에 있으면 시장은 비추세라고 간주되어야 하며 클라우드의 가장자리는 지지선과 저항선을 형성합니다.



가격이 구름보다 높으면 상단 라인이 첫 번째 지지 수준을 형성하고 두 번째 라인이 두 번째 지지 수준을 형성합니다.

가격이 구름 아래에 있으면 하단 라인이 첫 번째 저항 레벨을 형성하고 상단 라인이 두 번째 레벨을 형성합니다.

Chikou Span 선이 가격 차트를 상향식으로 가르면 매수 신호입니다. Chikou Span 선이 가격 차트를 하향식으로 가로 지르면 매도 신호입니다.

Kijun-sen은 시장 움직임의 지표로 사용됩니다. 가격이 이 지표보다 높으면 가격은 계속 오를 것ㅇ로 예상됩니다. 가격이 이 선을 가로지르면 추가 추세 변화가 예상됩니다. Kijun-sen을 사용하는 또 다른 방법은 신호를 생성 하는 것입니다. 텐칸선이 기준선을 상향 방향으로 횡단할 때 매수 신호가 발생합니다. 위에서 아래로의 방향은 매도 신호입니다. Tenkan-sen은 시장 트렌드의 지표로 사용됩니다. 이 선이 증가하거나 감소하면 추세가 존재합니다. 수평으로의 방향이면 시장이 채널에 들어왔다는 의미입니다.

