Ichimoku Kinko Hyo - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 4854
- 等级:
-
- 已发布:
已更新:
Ichimoku Kinko Hyo技术指标为表征市场趋势、支撑和阻力水平而设计，并生成买卖信号。
这一指标在周线和日线图上表现最好。定义参数维度的时候，用到四个不同的时间间隔。组成该指标各条线的值，基于这些时间间隔：
- Tenkan-sen线表示了在第一时段里的平均价格水平，取这个时间段最大和最小值，然后除以2；
- Kijun-sen线是第二个时间段里的平均价格水平；
- Senkou通道A代表，以第二个时间间隔值作为向前偏移的前两条线之间距离的中值；
- Senkou通道B代表，以第三个时间间隔做平均的价格，并以第二个时间间隔值作为向前的偏移。
Chikou通道代表以第二个时间间隔值作为向后偏移的，当前蜡烛图的收盘价。Senkou线之间的距离用另一种颜色标出，叫做“云”。如果价格在这些线之间，市场因被视为没有趋势的，然后云的边缘形成支撑和阻力水平。
- 如果价格高于云，它的上边界形成第一个支撑水平，第二条线形成第二个支撑水平；
- 如果价格低于云，下边界形成阻力位，上边界形成第二个阻力位；
- 如果Chikou通道线以自下而上的方式在价格图中运动，那么这是买入信号。如果Chikou通道线以自上而下的方式在价格图中运动，那么这是卖出信号。
Kijun-sen用作市场运动的指标。如果价格高于这个指标，价格很可能继续增长。当价格越过这条线时，趋势有进一步发展的可能性。另一种使用Kijun-sen的方法是将其作为信号。买入信号出现在当Tenkan-sen线自下而上穿越Kijun-sen方向的时候。自下而上是卖出信号。Tenkan-sen用做市场趋势的指标。如果这条线增长或下降说明趋势存在。当它水平时，这意味着市场进入了通道。
Ichimoku Kinko Hyo指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/34
