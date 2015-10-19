一目均衡表は、市場のトレンドとサポート/レジスタンスの特徴が組み込まれており、買いと売りのシグナルを生成します。



このインジケーターは日足、週足チャートで最もよく機能します。パラメーターの長さには、それぞれ異なる４つの期間が使われます。インジケーターを構成するそれぞれのラインの値は、それぞれの期間に基づいています:



転換線は、その期間の最大と最小の合計を２で割った、最初の期間の平均価格を示します。;

基準線は、2番目の期間の平均価格を表します。;

先行スパンＡは、転換線と基準線の平均を、2番目の期間だけ前にシフトしたものを表します;

先行スパンＢは、3番目の期間の平均値を、2番目の期間だけ前にシフトしたものです。

遅行スパンは、2番目の期間だけ後方にシフトされた現在足の終値を表します。二つの先行スパンの間の領域は、別の色によって色付けされた"雲"と呼ばれるものです。価格が２つの線の間にあるときは、相場はトレンドがない状態として扱われ、雲はサポートレベルとレジスタンスレベルを形づくります。



価格が雲の上にあるときは、上の線は１番目のサポートラインとなり、２番目の線は２番目のサポートラインとなります;

価格が雲の下にあるときは、下の線は１番目のレジスタンスラインとなり、上の線は２番目のレジスタンスラインとなります。;

遅行スパンが価格を下から上に横切ったら、買いのシグナルです。遅行スパンが価格を上から下に横切ったら、売りのシグナルです。

基準線は相場の動きの目印として利用されます価格がこの基準線よりも高ければ、価格は恐らく増加し続けます。価格が基準線を横切ったら、トレンドの転換が予想されます。基準線の他のシグナルとしての使い方もあります。転換線が基準線を下から上に横切ったときは買いのシグナルです。上から下に横切ったときは売りのシグナルです。転換線は相場のトレンドの目印として利用されます。転換線が増加、減少している場合、トレンドが存在しています。もし水平に推移している場合、相場がレンジに入ったことを意味します。

Ichimoku Kinko Hyo indicator

