所有的市场都有一个共同的特点：绝大多数时候价格的变化不大，只有短时（15%-30%）存在趋势变动。最赚钱的时期通常是市场价格沿特定趋势变动的时期。

分形指标是Bill Williams交易系统的五个指标之一，它用于检测顶和底。向上的分形，技术上定义为一系列的至少5个连续的柱形，最高点在中间，次高在两边。卖出形态的分形正好相反，一系列至少5个连续的柱形，最低在中间，次低在两边。分形有高值和低值，并且由图表上的上下箭头表示。



分形信号需要经过鳄鱼指标过滤。换句话说，如果分形比鳄鱼的牙齿低，你不要平仓买单；如果分形比鳄鱼牙齿高，你不要平仓卖单。分形信号由它在鳄鱼嘴上方的位置决定，当其被创建和起作用之后，信号一直保留直到被攻击，或者一个更新的分形信号出现。

分形指标

