所有的市场都有一个共同的特点：绝大多数时候价格的变化不大，只有短时（15%-30%）存在趋势变动。最赚钱的时期通常是市场价格沿特定趋势变动的时期。
分形指标是Bill Williams交易系统的五个指标之一，它用于检测顶和底。向上的分形，技术上定义为一系列的至少5个连续的柱形，最高点在中间，次高在两边。卖出形态的分形正好相反，一系列至少5个连续的柱形，最低在中间，次低在两边。分形有高值和低值，并且由图表上的上下箭头表示。
分形信号需要经过鳄鱼指标过滤。换句话说，如果分形比鳄鱼的牙齿低，你不要平仓买单；如果分形比鳄鱼牙齿高，你不要平仓卖单。分形信号由它在鳄鱼嘴上方的位置决定，当其被创建和起作用之后，信号一直保留直到被攻击，或者一个更新的分形信号出现。
分形指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/30
强力指数指标（FRC）
强力指数技术指标由Alexander Elder发明。该指标衡量每一个增长期的牛市能量，以及每一个下降期的熊市能量。包络线
包络线技术指标由两条移动平均线构成，一条上移，一条下移。选择包络线位移的最佳相关系数是由市场的波动性决定的：市场变化率越高，偏移就越强烈。
Gator震荡
Gator震荡指标基于鳄鱼指标，是表现平衡线（平滑移动平均）收敛发散程度的指标。Heiken-Ashi
Heiken-Ashi指标看上去和蜡烛图类似，但有一些区别。Heiken-Ashi图表是一个简单的趋势决策系统，上升趋势的蜡烛图是蓝色的，下降趋势的蜡烛图是红色的。