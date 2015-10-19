すべての相場は、ほとんどの場合、トレンドが変わる短期間（15%-30%）に価格が極端に動くという特徴がありますもっとも利益がでる期間は、通常、特定のトレンドに従って相場価格が変わるときです。

フラクタル は、ビルウィリアムズ氏のトレードルールにある５つのインジケーターの内の１つです。底と天井を発見するツールです。中間にある最も高い高値と両端にある２本の低い高値で構成された、少なくとも５つの連続した足によって、上方のフラクタルは決定されます。逆は、中間にある最も低い安値と両端にある２本の高い安値で構成された、少なくとも５つの連続した足です。フラクタルは高値と安値を持ち、チャート上に上向きと下向きの矢印を形成します。



フラクタルのシグナルは アリゲーターによって振り分けられる必要があります。言い換えれば、もしフラクタルがアリゲーターの歯よりも低ければ、買いポジションを決済するべきではありません。また、フラクタルがアリゲーターの歯よりも高ければ、売りポジションを決済するべきではありません。アリゲーターの口の上にフラクタルのシグナルが形成された後、アリゲーターは攻撃するか直近のフラクタルのシグナルが現れるまでは、シグナルはそのままです。

