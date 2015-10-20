Detrended Price Oscillatorは、値動きのトレンド効果を排除します。これは、サイクルと買われ過ぎ/売られ過ぎの水準を見つけ出すプロセスを単純化します。

エンベロープは２つの移動平均線により作られます。一つは上方にシフトさせ、もう一つは下方にシフトさせます。バンド幅シフトのそれぞれの数値は、相場のボラティリティによって決定されます。ボラティリティが高ければ高いほど、バンド幅も広がります。