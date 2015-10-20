無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Demo_DRAW_ZIGZAG - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1058
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
DRAW_ZIGZAG の描写スタイルの使用例
このインジケーターは、隣接した足の高値と安値をつなぎます。
こちらも参照: The Drawing Styles in MQL5.
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/295
Demo_resource_EA
リソースの使用例OBJ_BITMAP_LABEL type オブジェクトのボタンを生成します。Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script
OBJ_BITMAP で生成した背景画像のサンプル
Detrended Price Oscillator (DPO)
Detrended Price Oscillatorは、値動きのトレンド効果を排除します。これは、サイクルと買われ過ぎ/売られ過ぎの水準を見つけ出すプロセスを単純化します。Envelopes
エンベロープは２つの移動平均線により作られます。一つは上方にシフトさせ、もう一つは下方にシフトさせます。バンド幅シフトのそれぞれの数値は、相場のボラティリティによって決定されます。ボラティリティが高ければ高いほど、バンド幅も広がります。