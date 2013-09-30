代码库部分
脚本

演示 创建 OBJ_BITMAP 脚本 - MetaTrader 5脚本

图形对象 OBJ_BITMAP 类型允许在图表上显示 .BMP 图像。

  • 解压缩 mql5_logo.bmp 至 客户端数据目录\MQL5\Images\ 目录

绘制图像作为背景是可以做到的（"绘制图像作为背景" 对象属性）。

省缺时，MQL5 中创建的全部图形对象 "禁止选择" 属性都是打开的。

演示 创建 OBJ_BITMAP 脚本

