演示 创建 OBJ_BITMAP 脚本 - MetaTrader 5脚本
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
图形对象 OBJ_BITMAP 类型允许在图表上显示 .BMP 图像。
- 解压缩 mql5_logo.bmp 至 客户端数据目录\MQL5\Images\ 目录
绘制图像作为背景是可以做到的（"绘制图像作为背景" 对象属性）。
省缺时，MQL5 中创建的全部图形对象 "禁止选择" 属性都是打开的。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/290
按钮例子：使用对象 OBJ_BITMAP_LABEL 类型创建按钮。MQL5 向导 - 基于 3 乌鸦/3 白兵 + RSI 的交易信号
基于 "3 乌鸦/3 白兵" K 线形态的交易信号，考虑用 Relative Strength Index (RSI - 相对强度指数) 指标进行确认。基于此策略的交易程序代码，可由 MQL5 向导自动生成。
MQL5 向导 - 蜡烛(K 线)形态类
这个类可用于创建反转 K 线形态交易信号。EA 资源演示
使用资源的例子。它将使用 OBJ_BITMAP_LABEL 对象类型创建一个按钮。