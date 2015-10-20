コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script - MetaTrader 5のためのスクリプト

ビュー:
1143
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
OBJ_BITMAP のグラフィックオブジェクトでは、チャート上に .BMP 画像を表示することができます。

  • mql5_logo.bmp をterminal_data_folder\MQL5\Images\で展開してください。

背景として画像を表示させることも可能です。 ("Draw image as background"オブジェクトプロパティ).

デフォルトでは、MQL5のすべてのグラフィックオブジェクトに対して"Disable selection"プロパティが有効になっています。

Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/290

