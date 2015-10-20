Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script

OBJ_BITMAP のグラフィックオブジェクトでは、チャート上に .BMP 画像を表示することができます。



mql5_logo.bmp をterminal_data_folder\MQL5\Images\で展開してください。



背景として画像を表示させることも可能です。 ("Draw image as background"オブジェクトプロパティ).



デフォルトでは、MQL5のすべてのグラフィックオブジェクトに対して"Disable selection"プロパティが有効になっています。



