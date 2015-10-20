無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script - MetaTrader 5のためのスクリプト
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
OBJ_BITMAP のグラフィックオブジェクトでは、チャート上に .BMP 画像を表示することができます。
- mql5_logo.bmp をterminal_data_folder\MQL5\Images\で展開してください。
背景として画像を表示させることも可能です。 ("Draw image as background"オブジェクトプロパティ).
デフォルトでは、MQL5のすべてのグラフィックオブジェクトに対して"Disable selection"プロパティが有効になっています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/290
