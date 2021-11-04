Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script

Fractal은 Bill Williams의 거래 시스템의 5가지 지표 중 하나로 바닥 또는 상단을 감지할 수 있습니다.

강도 지수(Force Index) 지표는 Alexander Elder가 만들었습니다. 이 지수는 지수가 증가할 때마다 Bulls Power를 측정하고 감소할 때마다 Bulls Power를 측정합니다.