MQL5 向导 可创建现成的交易程序，此程序基于客户端附带的 标准类库（参见 在 MQL5 向导中创建现成交易程序 具体内容）。它可以快速验证您的交易想法，所有您需要做的就是创建您自己的交易信号类。这个类的结构及用例可参阅文章 MQL5 向导：如何创建交易信号模块。
通常做法如下：交易信号子类由 CExpertSignal衍生出来，之后，必须用您自己的方法重写类中的 LongCondition() 和 ShortCondition() 虚方法。
有本书 "Strategies of best traders（交易者最佳策略）"（俄语版），书中论述了许多交易策略，我们将注意力集中在反转 K 线形态上，并用 Stochastic, CCI, MFI 和 RSI 振荡指标来确认。
最佳途径是创建分离的子类，此类由 CExpertSignal 中衍生，用于检查 K 线的形态结构。用于验证 K 线形态生成的交易信号，写一个 CCandlePattern 的衍生子类就足够了，并加入必要的特性（如，振荡指标确认）。
此处我们讨论的信号，基于 "3 乌鸦/3 白兵" 反转 K 线形态，确认则依赖 Market Facilitation Index (MFI - 市场促进指数) 指标。这个交易信号模块基于 CCandlePattern 类，这是一个利用 K 线形态创建交易信号的简单例子。
1. "3 乌鸦" and 3 "白兵" 反转形态
1.1. “3 乌鸦”形态
一个熊市形态，用于预示当前上升趋势将要反转。这个形态由三根连续长实体的 K 线组成，每根线都收阴，且收盘价都低于前一天的收盘价。
图例. 1. “3 乌鸦” 形态
识别 "3 乌鸦" 形态已经在 CCandlePattern 类的 CheckPatternThreeBlackCrows 方法中实现：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checks formation of "3 Black Crows" candlestick pattern | //+------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternThreeBlackCrows() { //--- 3 乌鸦 if((Open(3)-Close(3)>AvgBody(1)) && // (长阴) (Open(2)-Close(2)>AvgBody(1)) && (Open(1)-Close(1)>AvgBody(1)) && (MidPoint(2)<MidPoint(3)) && // (低于中点) (MidPoint(1)<MidPoint(2))) return(true); //--- return(false); }
此 CCandlePattern 类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_BLACK_CROWS) 方法用于检测 "3 乌鸦" 形态的形状。
1.2. “3 白兵”形态
一个牛市形态，用于预示当前下降趋势将要反转。这个形态由三根连续长实体的 K 线组成，每根线都收阳，且收盘价都高于前一天的收盘价。
此形态是否有效，要求第二根线长度与前一根线近似，开盘价高于前一根线日内高度的一半偏上，且收盘价靠近日内高点，没有上影线，或上影线较短。三根线都要符合要求。
图例. 2. “3 白兵” 形态
这是识别 "3 白兵" 形态的方法：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checks formation of "3 White Soldiers" candlestick pattern | //+------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternThreeWhiteSoldiers() { //--- 3 白兵 if((Close(3)-Open(3)>AvgBody(1)) && // 长阳 (Close(2)-Open(2)>AvgBody(1)) && (Close(1)-Open(1)>AvgBody(1)) && (MidPoint(2)>MidPoint(3)) && // 高于中点 (MidPoint(1)>MidPoint(2))) return(true); //--- return(false); }
CCandlePattern 类中的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) 方法用于检测 "3 白兵" 形态的形状。
2. MFI 指标确认交易信号
采用交易信号来开多单或空单，必须用 MFI 指标来确认。MFI 指标必须低于 40 （为多单） 或 大于 60 （为空单）。
已建仓位的平仓同样依靠 MFI 指标。可分 2 种情况完成：
- 如果 MFI 已经到达反向临界水平（70 为多单，以及 30 为空单）
- 如果反转信号未被确认（当 MFI 到达如下水平：30 为多单，以及 70 为空单）
图例. 3. “3 乌鸦” 形态，由 MFI 指标确认
- int CBC_WS_MFI::LongCondition() - 检测开多单条件（返回 80） 以及平空仓（返回 40）；
- int CBC_WS_MFI::ShortCondition() - 检测开空单条件（返回 80） 以及平多仓（返回 40）。
2.1. 开多单/平空仓
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checks conditions for entry and exit from market | //| 1) Market entry (open long position, result=80) | //| 2) Market exit (close short position, result=40) | //+------------------------------------------------------------------+ int CBC_WS_MFI::LongCondition() { int result=0; //--- idx 可用于检测交易程序工作模式 //--- idx=0 - EA 在每个即时价格都检查交易条件 //--- idx=1 - EA 仅在每个新柱线建立时检查交易条件 int idx =StartIndex(); //--- 检查开多单条件 //--- 3 白兵形态形状及 MFI<40 if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) && (MFI(1)<40)) result=80; //--- 检查平空仓条件 //--- 信号线交叉超买/超卖 (上穿 30, 上穿 70) if(((MFI(1)>30) && (MFI(2)<30)) || ((MFI(1)>70) && (MFI(2)<70))) result=40; //--- 返回结果 return(result); }
2.2. 开空单/平多仓
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checks conditions for entry and exit from market | //| 1) Market entry (open short position, result=80) | //| 2) Market exit (close long position, result=40) | //+------------------------------------------------------------------+ int CBC_WS_MFI::ShortCondition() { int result=0; //--- idx 可用于检测交易程序工作模式 //--- idx=0 - EA 在每个即时价格都检查交易条件 //--- idx=1 - EA 仅在每个新柱线建立时检查交易条件 int idx =StartIndex(); //--- 检查开空单条件 //--- 3 乌鸦形态形状及 MFI>60 if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_BLACK_CROWS) && (MFI(1)>60)) result=80; //--- 检查平多仓条件 //--- 信号线交叉超买/超卖 (上穿 70, 下穿 30) if(((MFI(1)>70) && (MFI(2)<70)) || ((MFI(1)<30) && (MFI(2)>30))) result=40; //--- 返回结果 return(result); }
2.3. 使用 MQL5 向导创建交易程序
这个 CBC_WS_MFI 类没有包含在标准类库中，若要使用它，必须下载 abc_ws_mfi.mqh 文件（参见附件）并且保存至 客户端目录\folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals。同样处理 acandlepatterns.mqh 文件。重启 MetaEditor 代码编辑器之后，您就可以在 MQL5 向导中使用它们了。
为创建交易程序，启动 MQL5 向导：
图例. 4. 使用 MQL5 向导创建交易程序
为交易程序起个特别名称：
图例. 5. 交易程序的一般属性
之后我们要选择交易信号将会使用的模块。
图例. 6. 交易程序的信号属性
在我们的案例中，我们仅使用交易信号的一个模块。
加入 "基于 3 乌鸦/3 白兵 信号 由 MFI 确认" 信号模块：
图例. 7. 交易程序的信号属性
交易信号模块被加入：
图例. 8. 交易程序的信号属性
您可以选择任何移动属性，但是我们选择 "不使用移动止损"：
图例. 9. 交易程序的移动属性
关注资金管理属性，我们将使用 "固定手数交易"：
图例. 10. 交易程序的资金管理属性
通过点击 "完成" 按钮，我们将会得到生成的交易程序代码，名为 Expert_ABC_WS_MFI.mq5, 它会被保存在 客户端目录\MQL5\Experts\.
交易程序生成的省缺输入参数：
//--- 主信号线输入参数 input int Signal_ThresholdOpen =10; // 开单信号阀值 [0...100] input int Signal_ThresholdClose =10; // 平单信号阀值 [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0; // 执行订单价位 input double Signal_StopLevel =50.0; // 止损位 (点数) input double Signal_TakeLevel =50.0; // 止盈位 (点数)
必须替换为：
//--- 主信号线输入参数 input int Signal_ThresholdOpen =40; // 开单信号阀值 [0...100] input int Signal_ThresholdClose =20; // 平单信号阀值 [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0; // 执行订单价位 input double Signal_StopLevel =0.0; // 止损位 (点数) input double Signal_TakeLevel =0.0; // 止盈位 (点数)
这个 Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose 输入参数允许设置特殊的开、平单阀值。
在交易信号类 LongCondition() 和 ShortCondition() 方法的代码中，我们有固定的阀值：
- 开单： 80；
- 平仓： 40。
由 MQL5 向导生成的交易程序使用交易信号模块的 "投票数" 来决定开、平单。主模块（作为容器，它由所有添加模块组成）的表决功能也被使用，但它的 LongCondition() 和 ShortCondition() 方法永远返回 0。
这个主模块的投票结果也被用于对 "投票数" 进行平均。在我们的例子中我们已有: 主模块 + 1 个交易信号模块，所以我们在设置阀值时，将此事实加入。因为这个事实，用于开、平单的阀值必须设为 40=(0+80)/2 和 20=(0+40)/2。
Signal_StopLevel 和 Signal_TakeLevel 输入参数的值设为 0，它意味着无需止盈、止损，仅当平仓条件为真时才会平仓。
2.4. 历史回测结果
我们来讨论交易程序基于历史数据的回测（EURUSD H1，测试周期：2010.01.01-2011.03.16, PeriodMFI=37, MA_period=13）。
创建交易程序时我们采用固定手数（固定交易手数, 0.1），移动止损算法未采用（不使用移动止损）。
图例. 11. 交易程序的测试结果，基于 3 乌鸦/3 白兵 + MFI
最佳输入参数集合可借助 MetaTrader 5 客户端的 策略测试员 发现。
由 MQL5 向导创建的交易程序代码，附加在 expert_abc_ws_mfi.mq5.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/287
