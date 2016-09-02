CodeBaseKategorien
eKeyboardTrader - Experte für den MetaTrader 5

Ein Expert Advisor für die Ausführung von Transaktionen über die Tastatur.

Dazu gehören die Transaktionen Buy, Sell, Close. Sie können folgende Parameter ändern: Volumen (Lots), Stoploss, Takeprofit und Slippage.

Nach dem Start des Experten werden aktuelle Parameter (Lot, StopLoss, TakeProfit, Slippage) und die Liste verfügbarer Befehle (Abb. 1) im Kommentarfeld angezeigt:

  • b - buy,
  • s - sell,
  • c - close,
  • i - zum Menü Parameter.

Abb. 1. Hauptmenü

Im Menü Parameter (Abb. 2) sind folgende Befehle verfügbar:

  • l - Lot,
  • k - StopLoss,
  • j - TakeProfit,
  • h - Slippage,
  • i und Esc - zurück zum Hauptmenü.

Abb. 2. Auswahl des Input-Parameters

Nachdem der benötigte Befehl ausgewählt wurde, funktioniert der Expert Advisor im Eingabemodus (Abb. 3).

Verfügbare Befehle im Eingabemodus:

  • i - apply (anwenden), wenn kein Wеrt eingegeben wurde, ist die Auswahl des Befehls "apply" gleich der Ausführung des Befehls "Esc",
  • Esc - Abbrechen (zurück zum Hauptmenü),
  • BackSpace (Taste mit dem Pfeil nach links in der rechten oberen Ecke der Tastatur) - löscht das zuletzt eingegebene Zeichen.

Abb. 3. Eingabemodus

