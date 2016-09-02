und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
eKeyboardTrader - Experte für den MetaTrader 5
Ein Expert Advisor für die Ausführung von Transaktionen über die Tastatur.
Dazu gehören die Transaktionen Buy, Sell, Close. Sie können folgende Parameter ändern: Volumen (Lots), Stoploss, Takeprofit und Slippage.
Nach dem Start des Experten werden aktuelle Parameter (Lot, StopLoss, TakeProfit, Slippage) und die Liste verfügbarer Befehle (Abb. 1) im Kommentarfeld angezeigt:
- b - buy,
- s - sell,
- c - close,
- i - zum Menü Parameter.
Abb. 1. Hauptmenü
Im Menü Parameter (Abb. 2) sind folgende Befehle verfügbar:
- l - Lot,
- k - StopLoss,
- j - TakeProfit,
- h - Slippage,
- i und Esc - zurück zum Hauptmenü.
Abb. 2. Auswahl des Input-Parameters
Nachdem der benötigte Befehl ausgewählt wurde, funktioniert der Expert Advisor im Eingabemodus (Abb. 3).
Verfügbare Befehle im Eingabemodus:
- i - apply (anwenden), wenn kein Wеrt eingegeben wurde, ist die Auswahl des Befehls "apply" gleich der Ausführung des Befehls "Esc",
- Esc - Abbrechen (zurück zum Hauptmenü),
- BackSpace (Taste mit dem Pfeil nach links in der rechten oberen Ecke der Tastatur) - löscht das zuletzt eingegebene Zeichen.
Abb. 3. Eingabemodus
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/281
