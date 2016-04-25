無料でロボットをダウンロードする方法を見る
eKeyboardTrader - MetaTrader 5のためのエキスパート
内容
このエキスパートアドバイザーはキーボードを使っての取引を可能にします。売買と決済操作がサポートされています。取引量（ロット）、ストップロス、テイクプロフィット、スリッページの設定と変更ができます。
エキスパートアドバイザーの起動後、現在のパラメータ（Lot、StopLoss、TakeProfit、Slippage）と利用可能なコマンドのリストが表示されます（図1）。
- b - 買い
- s - 売り
- c - 決済
- i - パラメータメニュー
図1。メインメニュー
パラメータメニューでは下記のコマンド（図２）がサポートされています。
- l - Lot、
- k - StopLoss、
- j - TakeProfit、
- h - Slippage、
- i と Esc - メインメニューに戻る
図2。入力パラメータの選択
入力パラメータが選択されると、入力モードが動作されます（図3）。
入力モードでは次のコマンドが利用できます。
- i - 適応。値が指定されていない場合、結果は Esc に等しいです。
- Esc - キャンセル（メインメニューに戻る
- BackSpace - 最後の入力文字を削除する
図3。入力パラメータ値
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/281
