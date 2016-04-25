コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

eKeyboardTrader - MetaTrader 5のためのエキスパート

内容

このエキスパートアドバイザーはキーボードを使っての取引を可能にします。売買と決済操作がサポートされています。取引量（ロット）、ストップロス、テイクプロフィット、スリッページの設定と変更ができます。

エキスパートアドバイザーの起動後、現在のパラメータ（Lot、StopLoss、TakeProfit、Slippage）と利用可能なコマンドのリストが表示されます（図1）。

  • b - 買い
  • s - 売り
  • c - 決済
  • i - パラメータメニュー

図1。メインメニュー
パラメータメニューでは下記のコマンド（図２）がサポートされています。

  • l - Lot、
  • k - StopLoss、
  • j - TakeProfit、
  • h - Slippage、
  • i と Esc - メインメニューに戻る

図2。入力パラメータの選択
入力パラメータが選択されると、入力モードが動作されます（図3）。

入力モードでは次のコマンドが利用できます。

  • i - 適応。値が指定されていない場合、結果は Esc に等しいです。
  • Esc - キャンセル（メインメニューに戻る
  • BackSpace - 最後の入力文字を削除する

図3。入力パラメータ値
