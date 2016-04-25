内容



このエキスパートアドバイザーはキーボードを使っての取引を可能にします。売買と決済操作がサポートされています。取引量（ロット）、ストップロス、テイクプロフィット、スリッページの設定と変更ができます。

エキスパートアドバイザーの起動後、現在のパラメータ（Lot、StopLoss、TakeProfit、Slippage）と利用可能なコマンドのリストが表示されます（図1）。



b - 買い

s - 売り

c - 決済

i - パラメータメニュー





図1。メインメニュー



パラメータメニューでは下記のコマンド（図２）がサポートされています。

l - Lot、

k - StopLoss、

j - TakeProfit、

h - Slippage、

i と Esc - メインメニューに戻る



図2。入力パラメータの選択



入力パラメータが選択されると、入力モードが動作されます（図3）。

入力モードでは次のコマンドが利用できます。

i - 適応。値が指定されていない場合、結果は Esc に等しいです。

Esc - キャンセル（メインメニューに戻る

BackSpace - 最後の入力文字を削除する





図3。入力パラメータ値

