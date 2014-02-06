代码库部分
eKeyboardTrader - MetaTrader 5EA

Dmitry Fedoseev
本EA允许使用键盘进行交易。支持买入，卖出和平仓操作。允许设置/改变：交易量（手数），止损，止赢，滑点。

在EA加载后，会显示当前参数（交易量，止损，止赢，滑点）和可用的命令列表（图1）：

  • b - 买入，
  • s - 卖出，
  • c - 平仓，
  • i - 参数菜单

图 1. 主菜单
参数菜单支持以下命令（图2）：

  • l - 交易量，
  • k - 止损，
  • j - 止赢，
  • h - 滑点，
  • i 和 Esc - 返回主菜单。

图 2. 参数选择
当输入参数被选中，将运行与输入模式（图.3）。

在输入模式下，下面的命令可用：

  • i - apply，如果其值没有制定，“apply”的结果等价于Esc，
  • Esc - 取消（返回主菜单），
  • BackSpace - 删除最后的输入字符。

图 3. 输入参数值
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/281

