최근 고점/저점 알림 메타트레이더 인디케이터 - 최근 N 캔들에서 최대 및 최소 레벨의 두 밴드를 표시합니다. 기본적으로 최대 밴드는 파란색 선으로 표시되고 최소 밴드는 노란색 선으로 표시됩니다. 또한 현재 가격(입찰가)이 최근 고가 또는 저가 수준을 돌파하면 팝업 알림을 호출하거나 이메일 알림을 보내거나 알림 알림을 발행할 수 있습니다. 모든 알림은 끌 수 있습니다. 이메일 알림 기능을 사용하는 경우 메타트레이더 플랫폼의 옵션 창에서 이메일 설정을 잊지 마세요. 푸시 알림도 마찬가지입니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.

범위 확장 지수(메타트레이더 지표) - 가격 변화 속도를 측정하고 가격이 약세 또는 강세를 보일 경우 과매수/과매도 상태를 알려주는 상대적 오실레이터 지표입니다. 톰 드마크가 개발했으며 그의 저서 '기술적 분석의 새로운 과학'에서 설명했습니다. 지표의 값은 -100에서 +100까지 변경됩니다. REI는 박스권 거래 중에 침착함을 유지하려고 노력하고 중요한 고점 또는 저점이 발견될 때만 신호를 표시하기 때문에 향상된 오실레이터입니다. 이 보조지표는 MT4와 MT5 모두에서 다운로드할 수 있습니다.