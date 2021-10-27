엔벨로프스 지표는 두 개의 이동 평균으로 구성되며 그 중 하나는 위쪽으로 움직이고 다른 하나는 아래쪽으로 움직입니다. 밴드 마진 shifting의 최적인 상대 수의 선택은 시장 변동성에 따라 결정됩니다: 후자가 높을수록 이동이 더 강합니다.

엔벨로프스는 가격 범위의 상단과 하단 마진을 결정합니다. 가격이 밴드의 상단 마진에 도달하면 매도 신호가 나타납니다. 가격이 하단 마진에 도달하면 매수 신호가 나타납니다.



엔벨로프스의 논리는 지나치게 열성적인 구매자와 판매자가 가격을 극단(즉, 상단 및 하단 밴드)까지 밀어붙이고, 이 지점에서 가격은 대체로 보다 현실적인 수준으로 이동하며 안정화된다는 것입니다. 이는 Bollinger Bands ® (BB)를 해석하는 방식과 비슷합니다.

엔벨로프스 지표



계산:



UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]

LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000]



설명: