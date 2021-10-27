코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

엡벨로프스 - MetaTrader 5용 지표

MetaQuotes | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
452
평가:
(34)
게시됨:
envelopes.mq5 (4.21 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

엔벨로프스 지표는 두 개의 이동 평균으로 구성되며 그 중 하나는 위쪽으로 움직이고 다른 하나는 아래쪽으로 움직입니다. 밴드 마진 shifting의 최적인 상대 수의 선택은 시장 변동성에 따라 결정됩니다: 후자가 높을수록 이동이 더 강합니다.

엔벨로프스는 가격 범위의 상단과 하단 마진을 결정합니다. 가격이 밴드의 상단 마진에 도달하면 매도 신호가 나타납니다. 가격이 하단 마진에 도달하면 매수 신호가 나타납니다.

엔벨로프스의 논리는 지나치게 열성적인 구매자와 판매자가 가격을 극단(즉, 상단 및 하단 밴드)까지 밀어붙이고, 이 지점에서 가격은 대체로 보다 현실적인 수준으로 이동하며 안정화된다는 것입니다. 이는 Bollinger Bands ® (BB)를 해석하는 방식과 비슷합니다.

엔벨로프스 지표

엔벨로프스 지표

계산:

UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]
LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000]

설명:

  • UPPER BAND - 지표의 상단 라인;
  • LOWER BAND - 지표의 하단 라인;
  • SMA - 단순 이동 평균;
  • CLOSE - 종가;
  • N - 평균화하는 기간;
  • K / 1000 - 평균에서 이동한 값(기준점으로 측정).

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/28

디트렌디드 프라이스 오실레이터 (DPO) 디트렌디드 프라이스 오실레이터 (DPO)

디트렌디는 오실레이터는 가격에서 트렌드의 영향을 제거합니다 이는 사이클과 과매수/과매도 레벨을 찾는 과정을 간단하게 합니다.

Moving Average Bands - extended Moving Average Bands - extended

Moving average bands - extended version

MQL5 마법사 - 당일 시간 필터를 적용한 두개의 EMA의 교차에 기반한 신호 MQL5 마법사 - 당일 시간 필터를 적용한 두개의 EMA의 교차에 기반한 신호

거래 신호는 두개의 지수 이동 평균의 교차에 당일 장중 필터를 적용한 것에 기반합니다. 이 전략에 기반한 Expert Advisor 코드는 MQL5 마법사를 사용하여 자동으로 생성될 수 있습니다.

MQL5 마법사 - Alligator 지표 라인의 교차에 기반한 트레이딩 신호 MQL5 마법사 - Alligator 지표 라인의 교차에 기반한 트레이딩 신호

Alligator 기술적 지표의 라인의 교차를 기반으로 하는 거래 신호 이 전략에 기반한 Expert Advisor 코드는 MQL5 마법사를 사용하여 자동으로 생성될 수 있습니다.