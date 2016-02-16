Der technische Indikator Envelopes wird durch zwei Gleitende Durchschnitte gebildet, wobei einer davon nach oben verschoben wird, der andere nach unten. Die Auswahl des optimalen Faktors der Verschiebung zur Definition der Bandränder wird durch die Marktvolatilität vorgegeben: Je höher diese ausfällt desto größer wird die Verschiebung sein.

Envelopes definiert den oberen und unteren Rand der Kursspanne. Ein Verkaufsignal wird generiert wenn der Kurs den oberen Rand des Bandes erreicht, ein Kaufsignal wird generiert wenn der Kurs den unteren Rand erreicht.



Die Logik hinter Envelopes besagt dass übereifrige Käufer und Verkäufer die Kurse in Extrembereiche (also ans untere und obere Begrenzungsband) treiben wo sich die Kurse oft stabilisieren und in realistischere Kursbereiche zurückbewegen. Dies entspricht der Interpretation der Bollinger Bänder ® (BB).

Abbildung:



Envelopes Indikator



Berechnung:



UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]

LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000]



wobei: