und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Envelopes - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 2153
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der technische Indikator Envelopes wird durch zwei Gleitende Durchschnitte gebildet, wobei einer davon nach oben verschoben wird, der andere nach unten. Die Auswahl des optimalen Faktors der Verschiebung zur Definition der Bandränder wird durch die Marktvolatilität vorgegeben: Je höher diese ausfällt desto größer wird die Verschiebung sein.
Envelopes definiert den oberen und unteren Rand der Kursspanne. Ein Verkaufsignal wird generiert wenn der Kurs den oberen Rand des Bandes erreicht, ein Kaufsignal wird generiert wenn der Kurs den unteren Rand erreicht.
Die Logik hinter Envelopes besagt dass übereifrige Käufer und Verkäufer die Kurse in Extrembereiche (also ans untere und obere Begrenzungsband) treiben wo sich die Kurse oft stabilisieren und in realistischere Kursbereiche zurückbewegen. Dies entspricht der Interpretation der Bollinger Bänder ® (BB).
Abbildung:
Envelopes Indikator
Berechnung:
UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]
LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000]
wobei:
- UPPER BAND - obere Linie des Indikators
- LOWER BAND - untere Linie des Indikators
- SMA - Einfacher Gleitender Durchschnitt;
- CLOSE - Schlusskurs
- N - Perioden zur Durchschnittsbildung
- K / 1000 - Der Wert der Verschiebung vom Durchschnitt (gemessen in Basispunkten).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/28
Der Detrended Price Oszillator eliminiert den Trendeffekt einer Kursbewegung. Dies vereinfacht den Prozess der Bestimmung von Zyklen und überkauften/überverkauften Bereichen.DeMarker (DeM)
Der Demarker Indikator (DeM) basiert auf dem Vergleich zwischen Periodenhoch und vorherigem Periodenhoch. Wenn der Indikator unter 30 fällt wird eine bullische Kursumkehr erwartet. Wenn der Indikator über 70 steigt wird eine bearische Kursumkehr erwartet.
Der Indikator Force Index wurde von Alexander Elder entwickelt. Dieser Index misst die Stärke der Bullen bei jedem Kursanstieg, die Stärke der Bären bei jedem Rückgang.Fractals
Der Fractal ist einer von 5 Indikatoren aus Bill Williams’ Handelssystem der es ermöglicht, Hochs und Tiefs zu finden.