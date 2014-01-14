O indicador técnico Envelopes é formado por duas Médias Móveis, uma delas é deslocada para cima e a outra para baixo. A seleção de um número relativamente ideal para o deslocamento das margens da banda é determinado pela volatilidade do mercado: quanto maior o segundo, mais forte, a mudança será.

Envelopes define as margens superior e inferior da faixa de preço O sinal de venda aparece quando o preço atinge a margem superior da banda; o sinal de compra aparece quando o preço atinge a margem inferior.



A lógica por trás do envelopes é que os compradores e vendedores empurram excessivamente o preço para os extremos (ou seja, as bandas superiores e inferiores), e no momento em que o preço tende a se estabilizar, as margens se deslocam para níveis mais realistas. Isto é semelhante à interpretação das Bandas de Bollinger ® (BB).

Indicador Envelopes



Fórmula:



UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]

LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000]



onde: