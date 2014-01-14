Participe de nossa página de fãs
O indicador técnico Envelopes é formado por duas Médias Móveis, uma delas é deslocada para cima e a outra para baixo. A seleção de um número relativamente ideal para o deslocamento das margens da banda é determinado pela volatilidade do mercado: quanto maior o segundo, mais forte, a mudança será.
Envelopes define as margens superior e inferior da faixa de preço O sinal de venda aparece quando o preço atinge a margem superior da banda; o sinal de compra aparece quando o preço atinge a margem inferior.
A lógica por trás do envelopes é que os compradores e vendedores empurram excessivamente o preço para os extremos (ou seja, as bandas superiores e inferiores), e no momento em que o preço tende a se estabilizar, as margens se deslocam para níveis mais realistas. Isto é semelhante à interpretação das Bandas de Bollinger ® (BB).
Indicador Envelopes
Fórmula:
UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]
LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000]
onde:
- UPPER BAND - linha superior do indicador;
- LOWER BAND - linha inferior do indicador;
- SMA - Média Móvel Simples;
- CLOSE - preço de fechamento;
- N - período para calcular a média;
- K / 1000 - o valor do deslocamento da média (medido em pontos base).
O Detrended Price Oscillator (Oscilador de Preços sem Tendência) elimina o efeito da tendência no movimento do preço. Isto simplifica o processo de determinar os ciclos e níveis de sobrecompra/sobrevenda.Classe CalcFrac - especifica o número de barras antes e depois do fractal da atual Máxima/Mínima (High/Low) do preço. (calculado pelo fractal)
Calcula os fractais e permite determinar o número de barras antes e depois do fractal da atual Máxima/Mínima (High/Low) do preço (fractal).
O Indicador Force Index (Índice de Força) foi desenvolvido por Alexander Elder. Esse índice mede a Bulls Power (força compradora) em cada aumento, e o Bulls Power (força vendedora) em cada queda.Fractals
O Fractal é um dos 5 indicadores do sistema de negociação de Bill Williams, que permite detectar topos e fundos.