包络线技术指标由两条移动平均线构成，一条上移，一条下移。选择包络线位移的最佳相关系数是由市场的波动性决定的：市场变化率越高，偏移就越强烈。
包络线定义了价格范围的上下边界。卖出信号出现在价格到达包络线的上边界；买入信号出现在价格到达下边界。
包络线背后的逻辑是过热的买卖双方将价格推至极端（例如上下边界），在这些极端点价格倾向于回归稳定到理性的位置。这和布林带（BB）的解释类似。
包络线指标
计算：
UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]
LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000]
其中：
- UPPER BAND - 指标的上边界；
- LOWER BAND - 指标的下边界；
- SMA - 简单移动平均；
- CLOSE - 收盘价；
- N - 周期内的平均值；
- K / 1000 - 偏离平均的值（以基本点数衡量）。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/28
