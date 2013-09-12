包络线技术指标由两条移动平均线构成，一条上移，一条下移。选择包络线位移的最佳相关系数是由市场的波动性决定的：市场变化率越高，偏移就越强烈。

包络线定义了价格范围的上下边界。卖出信号出现在价格到达包络线的上边界；买入信号出现在价格到达下边界。



包络线背后的逻辑是过热的买卖双方将价格推至极端（例如上下边界），在这些极端点价格倾向于回归稳定到理性的位置。这和布林带（BB）的解释类似。

包络线指标



计算：



UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]

LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000]



其中：