코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

비모수적 지그재그, 클라이드 리 패턴 비교 - MetaTrader 5용 지표

Vitali | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
87
평가:
(22)
게시됨:
clzzi.mq5 (11.37 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

오름차순 분기는 현재 막대에 낮음과 높음 패턴이 동시에 나타나면 시작됩니다. 하강 분기도 마찬가지입니다. 지그재그 선(ZigZagLineBuffer)은 상향 분기의 시작점에서 하향 분기의 시작점까지 또는 그 반대로 정확히 그려집니다.

막대 아래의 숫자는 낮은 막대의 경우 클라이드 리의 패턴 번호(P0..P4)를 나타냅니다. 막대 위의 숫자(P5..P9)는 높은 막대의 경우 클라이드 리와 같은 패턴 번호입니다. 다시 그리지 않습니다.

저는 이 지그재그와 다른 지그재그를 차트를 오름차순 및 내림차순 세그먼트로 나누고 이후 이러한 세그먼트를 분석하는 도구로 해석하는 것이 합리적이라고 생각합니다.

비모수적 지그재그, 클라이드 리 패턴 비교

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/279

Round Levels MT5 Round Levels MT5

라운드 레벨 메타트레이더 인디케이터 - 구성에 따라 라운드 레벨과 그 부근의 영역을 표시할 수 있는 MT4/MT5 인디케이터입니다. 자연스러운 심리적 지지 및 저항 구간을 거래할 때 유용할 수 있습니다. 또한 가격이 지지 또는 저항 영역에 있을 때 알림을 보낼 수 있습니다.

RSIOMA MT5 RSIOMA MT5

RSIOMA 메타트레이더 보조지표 - 이 보조지표는 두 개의 이동평균을 취해 RSI(상대강도지수)를 계산한 다음 계산된 RSI의 이동평균도 더합니다. 이제 이 두 선으로 추세 변화를 정확하게 알 수 있습니다. 이 두 선은 0에서 100까지 변화하는 별도의 창에 표시됩니다. 보조 히스토그램은 현재 추세를 한눈에 볼 수 있도록 표시됩니다. 이 인디케이터는 메타트레이더 플랫폼의 MT4 및 MT5 버전 모두에서 사용할 수 있습니다.

다중 통화 이벤트 핸들러 OnTick(문자열 기호) 다중 통화 이벤트 핸들러 OnTick(문자열 기호)

메타트레이더 5에서 본격적인 다중 통화 모드의 단순화된 구현. 작동 방식을 이해할 필요가 없습니다. 최소한의 간단한 설정. 사용자 편의성 극대화. 테스터에서 작동합니다.

e키보드 트레이더 e키보드 트레이더

전문가 어드바이저를 통해 키보드에서 기본적인 트레이딩 작업을 수행할 수 있습니다.