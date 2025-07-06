비모수적 지그재그, 클라이드 리 패턴 비교

오름차순 분기는 현재 막대에 낮음과 높음 패턴이 동시에 나타나면 시작됩니다. 하강 분기도 마찬가지입니다. 지그재그 선(ZigZagLineBuffer)은 상향 분기의 시작점에서 하향 분기의 시작점까지 또는 그 반대로 정확히 그려집니다.

막대 아래의 숫자는 낮은 막대의 경우 클라이드 리의 패턴 번호(P0..P4)를 나타냅니다. 막대 위의 숫자(P5..P9)는 높은 막대의 경우 클라이드 리와 같은 패턴 번호입니다. 다시 그리지 않습니다.



저는 이 지그재그와 다른 지그재그를 차트를 오름차순 및 내림차순 세그먼트로 나누고 이후 이러한 세그먼트를 분석하는 도구로 해석하는 것이 합리적이라고 생각합니다.



