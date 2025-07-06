당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
비모수적 지그재그, 클라이드 리 패턴 비교 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 87
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
오름차순 분기는 현재 막대에 낮음과 높음 패턴이 동시에 나타나면 시작됩니다. 하강 분기도 마찬가지입니다. 지그재그 선(ZigZagLineBuffer)은 상향 분기의 시작점에서 하향 분기의 시작점까지 또는 그 반대로 정확히 그려집니다.
막대 아래의 숫자는 낮은 막대의 경우 클라이드 리의 패턴 번호(P0..P4)를 나타냅니다. 막대 위의 숫자(P5..P9)는 높은 막대의 경우 클라이드 리와 같은 패턴 번호입니다. 다시 그리지 않습니다.
저는 이 지그재그와 다른 지그재그를 차트를 오름차순 및 내림차순 세그먼트로 나누고 이후 이러한 세그먼트를 분석하는 도구로 해석하는 것이 합리적이라고 생각합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/279
라운드 레벨 메타트레이더 인디케이터 - 구성에 따라 라운드 레벨과 그 부근의 영역을 표시할 수 있는 MT4/MT5 인디케이터입니다. 자연스러운 심리적 지지 및 저항 구간을 거래할 때 유용할 수 있습니다. 또한 가격이 지지 또는 저항 영역에 있을 때 알림을 보낼 수 있습니다.RSIOMA MT5
RSIOMA 메타트레이더 보조지표 - 이 보조지표는 두 개의 이동평균을 취해 RSI(상대강도지수)를 계산한 다음 계산된 RSI의 이동평균도 더합니다. 이제 이 두 선으로 추세 변화를 정확하게 알 수 있습니다. 이 두 선은 0에서 100까지 변화하는 별도의 창에 표시됩니다. 보조 히스토그램은 현재 추세를 한눈에 볼 수 있도록 표시됩니다. 이 인디케이터는 메타트레이더 플랫폼의 MT4 및 MT5 버전 모두에서 사용할 수 있습니다.
메타트레이더 5에서 본격적인 다중 통화 모드의 단순화된 구현. 작동 방식을 이해할 필요가 없습니다. 최소한의 간단한 설정. 사용자 편의성 극대화. 테스터에서 작동합니다.e키보드 트레이더
전문가 어드바이저를 통해 키보드에서 기본적인 트레이딩 작업을 수행할 수 있습니다.