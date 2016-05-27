CodeBaseKategorien
Nonparametric Zig Zag, A-la Clyde Lee Patterns - Indikator für den MetaTrader 5

Vitali
1354
(22)
clzzi.mq5 (11.37 KB) ansehen
Eine Aufwärtslinie beginnt, wenn die Aufwärtsmuster für Low und für High gleichzeitig auf dem aktuellen Balken entstehen. Das gleiche gilt für die Abwärtslinie. Die ZigZag-Linie wird (ZigZagLineBuffer) strikt vom Anfang einer Aufwärtslinie bis zum Anfang einer Abwärtslinie und umgekehrt.

Die Zahl unter dem Balken weist auf die Nummer eines Musters (P0..P4) nach Clyde Lee für Low-Balken hin. Die Zahl über dem Balken (P5..P9) weist auf die Nummer eines Musters nach Clyde Lee für High-Balken hin. Der Indikator zeichnet nicht um.

Der ZigZag kann als Werkzeug zum "Schneiden" des Charts in Aufwärts- und Abwärtssegmente mit der weiteren Analyse dieser Segmente dienen.

Nonparametric Zig Zag, A-la Clyde Lee Patterns

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/279

