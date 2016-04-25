無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ノンパラメトリックZig Zag、A-la Clyde Lee パタン - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1562
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
上向きのZigZagセグメントは、HighとLowのための強気（上昇）パターンが現在のバーに出現したときに開始されます。下向きのZigZagセグメントについても同じです。ZigZag 線（ZigZagLineBuffer）はセグメントの初めから反対側のセグメントの初めにプロットされます。
バーの下の番号は「低バーA-la Clyde Lee 」のパターンインデックス（P0..P4）を示しています。バーの上の番号は「高バーa-la Clyde Lee」のインデックスを示します。
インディケータは再描画されません。
このZigZagはさらなる分析のためにチャートをセグメントに分けるのに使用できます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/279
ノンパラメトリックZig Zag、Out of Price Walk
ノンパラメトリックzigzagzigzagの上昇セグメントの単調性の条件は、後続のバーの高値は、上昇セグメントの安値のいずれかよりも低いべきではないということです。ハッシュ関数ライブラリ
このライブラリにはadler32、CRC-32、MaHash8v64のハッシュ関数が含まれます。また、数の基数変換関数も備えています。
多通貨 OnTick(string symbol) イベントハンドラ
これは MetaTrader 5 の多通貨モードの簡易化された実装です。動作の詳細を考慮する必要はありません。これは最低限の設定とシンプルな構造を有しています。ストラテジーテスターでの使用が可能です。eKeyboardTrader
このエキスパートアドバイザーはキーボードを使っての取引を可能にします。