ノンパラメトリックZig Zag、A-la Clyde Lee パタン

上向きのZigZagセグメントは、HighとLowのための強気（上昇）パターンが現在のバーに出現したときに開始されます。下向きのZigZagセグメントについても同じです。ZigZag 線（ZigZagLineBuffer）はセグメントの初めから反対側のセグメントの初めにプロットされます。



バーの下の番号は「低バーA-la Clyde Lee 」のパターンインデックス（P0..P4）を示しています。バーの上の番号は「高バーa-la Clyde Lee」のインデックスを示します。

インディケータは再描画されません。

