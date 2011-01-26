Nonparametric Zig Zag, A-la Clyde Lee Patterns

Восходящая ветка начинается, когда восходящие паттерны как для Low, так и для High одновременно появляются на текущем баре. Тоже самое для нисходящей ветки. Линия зигзага (ZigZagLineBuffer) рисуется точно от начала восходящей ветки до начала нисходящей и наоборот.

Цифра под баром указывает на номер паттерна (P0..P4) а-ля Клайд Ли для Low баров. Цифра над баром (P5..P9) указывает на номер паттерна а-ля Клайд Ли для High баров. Не перерисовывает.



Вижу смысл интерпретировать данный зигзаг, как, впрочем, и любой другой, как инструмент нарезки графика на восходящие и нисходящие сегменты с последующим анализом этих сегментов.



