Nonparametric Zig Zag, A-la Clyde Lee Patterns - индикатор для MetaTrader 5
- 5001
Восходящая ветка начинается, когда восходящие паттерны как для Low, так и для High одновременно появляются на текущем баре. Тоже самое для нисходящей ветки. Линия зигзага (ZigZagLineBuffer) рисуется точно от начала восходящей ветки до начала нисходящей и наоборот.
Цифра под баром указывает на номер паттерна (P0..P4) а-ля Клайд Ли для Low баров. Цифра над баром (P5..P9) указывает на номер паттерна а-ля Клайд Ли для High баров. Не перерисовывает.
Вижу смысл интерпретировать данный зигзаг, как, впрочем, и любой другой, как инструмент нарезки графика на восходящие и нисходящие сегменты с последующим анализом этих сегментов.
Непараметрический зигзаг. Условие монотонности для восходящей ветки зигзага: для любого последующего бара его High не должен быть ниже Low любого предыдущего бара этой же ветки. Аналогично для нисходящей ветки зигзага.Synchronized Charts
