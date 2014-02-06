无参数Zig Zag，A-la Clyde Lee 模式

ZigZag上升阶段始于当前柱形出现牛市（上升）模式的高和低点。ZigZag下降阶段也一样。ZigZag线（ZigZagLineBuffer）的绘制始于上升阶段的开始直到下降阶段的开始。



柱形下方的数字代表“Low bars a-la Clyde Lee”模式的索引（P0...P4）柱形上方的数字（P5...P9）代表a-la Clyde Lee High bars的索引。

该指标不进行重绘。

我认为这个ZigZag指标可以用于将图表转换为多段，以用于进一步分析。





