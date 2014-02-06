请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
无参数Zig Zag，A-la Clyde Lee 模式 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2579
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
ZigZag上升阶段始于当前柱形出现牛市（上升）模式的高和低点。ZigZag下降阶段也一样。ZigZag线（ZigZagLineBuffer）的绘制始于上升阶段的开始直到下降阶段的开始。
柱形下方的数字代表“Low bars a-la Clyde Lee”模式的索引（P0...P4）柱形上方的数字（P5...P9）代表a-la Clyde Lee High bars的索引。
该指标不进行重绘。
我认为这个ZigZag指标可以用于将图表转换为多段，以用于进一步分析。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/279
无参数Zig Zag，源于价格走势
无参数Zig Zag。ZigZag上升阶段的单调性条件：后续任何柱形的高点不应该比上升阶段的低点低。Hash函数库
该库包含以下hash函数：adler32, CRC-32, MaHash8v64。它也有用于将数字基数转换的函数。
做货币对OnTick (string symbol) 事件句柄
这是MetaTrader 5中多货币对模式的简单实现方式。没有必要考虑它的运作细节。它有最少的设置和最简单的结构。可在策略测试器中使用。eKeyboardTrader
本EA允许使用键盘进行交易。