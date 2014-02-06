无参数Zig Zag，源于价格走势

无参数Zig Zag。ZigZag上升阶段的单调性条件：后续任何柱形的高点不应该比上升阶段的低点低。对于下降阶段的ZigZag也是类似的道理。

ZigZag线（ZigZagLineBuffer）从最低的高点向最高的低点绘制，反之亦然。“外部”极点由蓝线和红线标注（HighBuffer和LowBuffer）。箭头的顺序可能“错误”（可能出现两个连续的红色或者两个蓝色的箭头）。



该指标不进行重绘。

我认为这个ZigZag指标可以用于将图表转换为多段，以用于进一步分析。



