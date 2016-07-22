und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Nonparametric Zig Zag, Out of Price Walk - Indikator für den MetaTrader 5
1551
Nichtparametrischer ZigZag. Monotoniebedingung für Aufwärtslinie von ZigZag: für jeden nächsten Balken darf sein High nicht kleiner als Low jeden vorherigen Balkens sein. Das Gleiche gilt für Abwärtslinien von ZigZag.
Eine ZigZag-Linie (ZigZagLineBuffer) wird nach Extremwerten gezeichnet, vom tiefsten Hoch bis zum höchsten Tief und umgekehrt. Mit den blauen und roten Pfeilen (HighBuffer und LowBuffer) sind die "externen" Extremwerte von Balken zwischen den gleichnamigen Extremwerten von Zigzag-Linien markiert. Aus diesem Grund kann die Reihenfolge von den Pfeilen "inkorrekt" sein, d.h. es können zwei rote oder zwei blaue Pfeile hintereinander erscheinen.
Zeichnet nicht um.
Der ZigZag kann als Werkzeug zum "Schneiden" des Charts in Aufwärts- und Abwärtssegmente mit der weiteren Analyse dieser Segmente dienen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/278
