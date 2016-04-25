コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ノンパラメトリックZig Zag、Out of Price Walk - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vitali | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1284
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
bzzei.mq5 (5.98 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

ノンパラメトリックzigzagzigzagの上昇セグメントの単調性の条件は、後続のバーの高値は、上昇セグメントの安値のいずれかよりも低いべきではないということです。ZigZagの下降セグメントについても同じことです。

ZigZag 線（ZigZagLineBuffer）は一番低い高値と一番高い安値の間にプロットされます。「外側の」極値は青と赤の線で示されます（HighBuffer および LowBuffer）。矢印の順番は「間違っている」ことがあります（赤か青の矢印が2つ続クことがあります）。

インディケータは再描画されません。

このZigZagはさらなる分析のためにチャートをセグメントに分けるのに使用できます。

ノンパラメトリックZig Zag、Out of Price Walk

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/278

ハッシュ関数ライブラリ ハッシュ関数ライブラリ

このライブラリにはadler32、CRC-32、MaHash8v64のハッシュ関数が含まれます。また、数の基数変換関数も備えています。

同期されたチャート 同期されたチャート

このエキスパートアドバイザーはチャートを同期します。

ノンパラメトリックZig Zag、A-la Clyde Lee パタン ノンパラメトリックZig Zag、A-la Clyde Lee パタン

「a-la Clyde Lee パタン」に基づいたノンパラメトリックZig Zag

多通貨 OnTick(string symbol) イベントハンドラ 多通貨 OnTick(string symbol) イベントハンドラ

これは MetaTrader 5 の多通貨モードの簡易化された実装です。動作の詳細を考慮する必要はありません。これは最低限の設定とシンプルな構造を有しています。ストラテジーテスターでの使用が可能です。