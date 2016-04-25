無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ノンパラメトリックZig Zag、Out of Price Walk - MetaTrader 5のためのインディケータ
ノンパラメトリックzigzagzigzagの上昇セグメントの単調性の条件は、後続のバーの高値は、上昇セグメントの安値のいずれかよりも低いべきではないということです。ZigZagの下降セグメントについても同じことです。
ZigZag 線（ZigZagLineBuffer）は一番低い高値と一番高い安値の間にプロットされます。「外側の」極値は青と赤の線で示されます（HighBuffer および LowBuffer）。矢印の順番は「間違っている」ことがあります（赤か青の矢印が2つ続クことがあります）。
インディケータは再描画されません。
このZigZagはさらなる分析のためにチャートをセグメントに分けるのに使用できます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/278
