비모수적 지그재그, 가격 외 워크 - MetaTrader 5용 지표
비모수 지그재그. 지그재그의 오름차순 분기에 대한 단조성 조건: 이후의 모든 막대에 대해 해당 막대의 고점이 같은 분기의 모든 막대의 저점보다 낮지 않아야 합니다. 지그재그의 하강 분기도 마찬가지입니다.
지그재그 선(ZigZagLineBuffer)은 가장 낮은 고점에서 가장 높은 저점으로, 또는 그 반대로 극단을 따라 정확히 그려집니다. 파란색 및 빨간색 화살표(HighBuffer 및 LowBuffer)는 지그재그 선의 같은 이름 극한 사이의 막대의 "외부" 극한을 표시하므로 화살표의 교대가 "잘못"될 수 있으며, 즉 빨간색 또는 파란색 화살표 두 개가 연속으로 따라올 수 있습니다.
다시 그려지지 않습니다.
저는 이 지그재그뿐만 아니라 다른 지그재그도 차트를 오름차순 및 내림차순 세그먼트로 자르고 이러한 세그먼트에 대한 후속 분석을 위한 도구로 해석하는 것이 합리적이라고 생각합니다.
