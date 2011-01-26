Непараметрический зигзаг. Условие монотонности для восходящей ветки зигзага: для любого последующего бара его High не должен быть ниже Low любого из баров этой же ветки. Аналогично для нисходящей ветки зигзага.

Линия зигзага (ZigZagLineBuffer) рисуется точно по экстремумам, от самого низкого High до самого высокого Low и наоборот. Синими и красными стрелками (HighBuffer и LowBuffer) отмечены "внешние" экстремумы баров между одноименными экстремумами линий зигзага, в следствие чего чередование стрелок может быть "неправильным", т.е. могут следовать подряд две красные или две синие стрелки.

Не перерисовывает.

Вижу смысл интерпретировать данный зигзаг, как, впрочем, и любой другой, как инструмент нарезки графика на восходящие и нисходящие сегменты с последующим анализом этих сегментов.



