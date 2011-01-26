CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Nonparametric Zig Zag, Out of Price Walk - индикатор для MetaTrader 5

Vitali | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4928
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Непараметрический зигзаг. Условие монотонности для восходящей ветки зигзага: для любого последующего бара его High не должен быть ниже Low любого из баров этой же ветки. Аналогично для нисходящей ветки зигзага.

Линия зигзага (ZigZagLineBuffer) рисуется точно по экстремумам, от самого низкого High до самого высокого Low и наоборот. Синими и красными стрелками (HighBuffer и LowBuffer) отмечены "внешние" экстремумы баров между одноименными экстремумами линий зигзага, в следствие чего чередование стрелок может быть "неправильным", т.е. могут следовать подряд две красные или две синие стрелки.

Не перерисовывает.

Вижу смысл интерпретировать данный зигзаг, как, впрочем, и любой другой, как инструмент нарезки графика на восходящие и нисходящие сегменты с последующим анализом этих сегментов.

Непараметрический зигзаг

Nonparametric Zig Zag, A-la Clyde Lee Patterns Nonparametric Zig Zag, A-la Clyde Lee Patterns

Непараметрический зигзаг по мотивам паттернов Клайда Ли.

Советник "ala-bobsley" Советник "ala-bobsley"

Эксперт торгует по сигналам индикаторов Moving Average и Stochastic.

Synchronized Charts Synchronized Charts

Советник Synchronized Charts производит синхронизацию открытых графиков.

Мультивалютный обработчик событий OnTick(string symbol) Мультивалютный обработчик событий OnTick(string symbol)

Упрощенная реализация полноценного мультивалютного режима в MetaTrader 5. Нет необходимости вникать в то, как это работает. Минимум простых настроек. Максимум удобства для пользователей. Работает в тестере.