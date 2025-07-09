이 인디케이터가 위치한 차트의 기호가 변경되면 다른 모든 차트의 기호도 변경됩니다.

QQE 메타트레이더 지표 또는 정량적 정성적 추정은 평활화된 RSI 지표의 다소 복잡한 계산을 기반으로 합니다. 결과적으로 별도의 지표 창에 빠른 지표와 느린 지표의 두 줄이 표시됩니다. 신호에 사용되는 중요한 지표 레벨(50)도 있습니다. 이 표시기에 대해 문자, 소리 및 이메일 알림을 사용 설정할 수 있습니다. 이 QQE 구현은 상위 차트주기를 표시하는 다중 차트주기 분석을 지원합니다. 이 인디케이터는 MT4, MT5에서 사용할 수 있습니다.