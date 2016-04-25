無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RouletteGame - MetaTrader 5のためのエキスパート
ルーレットゲーム。
RouletteGame_en.zip をMetaTrader 5 クライアント端末のデータフォルダ（例えばC:\Program Files\MetaTrader 5）に回答します。
「Stencil」フォント（添付）が使われます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/271
