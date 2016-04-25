コードベースセクション
RouletteGame - MetaTrader 5のためのエキスパート

Stanislav Aksenov
stencil.zip (30.72 KB)
roulettegame_en.zip (2672.05 KB)
ルーレットゲーム。

RouletteGame_en.zip をMetaTrader 5 クライアント端末のデータフォルダ（例えばC:\Program Files\MetaTrader 5）に回答します。

「Stencil」フォント（添付）が使われます。

ルーレットゲーム


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/271

