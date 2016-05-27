Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
RouletteGame - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1523
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das Roulette-Spiel RouletteGame.zip in den Ordner mit dem MetaTrader 5 entpacken. Zum Beispiel C:\Program Files\MetaTrader 5.
Stellen Sie sicher, dass Sie die "Stencil" Schriftart haben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/271
ZigzagColor_Channel
ZigzagColor Indikator, zeichnet einen Kanal.History of trade
Übertragung von Trades-Historie auf den Chart.
Synchronized Charts
Der Berater Synchronized Charts synchronisiert offene Charts.Nonparametric Zig Zag, A-la Clyde Lee Patterns
Nichtparametrischer ZigZag nach Mustern von Clyde Lee.