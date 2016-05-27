CodeBaseKategorien
Expert Advisors

RouletteGame - Experte für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
stencil.zip (30.72 KB)
roulettegame_en.zip (2672.05 KB)
Das Roulette-Spiel RouletteGame.zip in den Ordner mit dem MetaTrader 5 entpacken. Zum Beispiel C:\Program Files\MetaTrader 5.

Stellen Sie sicher, dass Sie die "Stencil" Schriftart haben.

RouletteGame - Roulette-Spiel

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/271

