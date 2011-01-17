Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
sChartsSynchroScroll_v2 - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3380
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Новая версия скрипта sChartsSynchroScroll (старая здесь).
Теперь ни о чем не нужно думать, достаточно прикрепить скрипт на один график и... и все.
В процессе использования скрипта можно менять отступ, менять масштаб, на разных графиках может быть разный масштаб.
