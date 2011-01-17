CodeBaseРазделы
sChartsSynchroScroll_v2 - скрипт для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Новая версия скрипта sChartsSynchroScroll (старая здесь).

Теперь ни о чем не нужно думать, достаточно прикрепить скрипт на один график и... и все.

В процессе использования скрипта можно менять отступ, менять масштаб, на разных графиках может быть разный масштаб.

