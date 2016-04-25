コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

sChartsSynchroScroll_v2 - MetaTrader 5のためのスクリプト

内容

sChartsSynchroScrollスクリプトの新しいバージョンです（古いバージョンはこちらです）。

スクリプトをチャートに取り付けるだけです。

シフトとチャートのスケールは変更でき、チャートは異なるスケールを有することができます。

sChartAutoScroll

