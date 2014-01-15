CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

sChartsSynchroScroll_v2 - script para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1428
Avaliação:
(28)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Esta é a nova versão do script sChartsSynchroScroll (a versão antiga se encontra aqui).

Apenas anexe o script em algum gráfico e é isso.

Você pode modificar o deslocamento e a escala do gráfico, diferentes gráficos devem ter diferentes escalas.

sChartAutoScroll

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/266

Assistente MQL5 - Sinais de Negociação baseados no Padrões Candles de Reversão (Barras de preço) Assistente MQL5 - Sinais de Negociação baseados no Padrões Candles de Reversão (Barras de preço)

Sinais de negociação são considerados com base em padrões candles de reversão. O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.

O manipulador de evento "Nova barra" para indicadores. O manipulador de evento "Nova barra" para indicadores.

Este indicador permite-lhe executar o recálculo dos dados do indicador somente quando aparecer uma nova barra no gráfico.

ZigZag Profissional ZigZag Profissional

Versão melhorada do indicador ZigZag.

Assistente MQL5 - Sinais de Negociação Baseados no Cruzamento das Linhas do Indicador Jacaré (Alligator) Assistente MQL5 - Sinais de Negociação Baseados no Cruzamento das Linhas do Indicador Jacaré (Alligator)

Os Sinais de Negociação são considerados com base no cruzamento das linhas do indicador técnico Jacaré (Alligator), classe CSignalAlligator da Biblioteca Padrão MQL5. O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.