sChartsSynchroScroll_v2 - script para MetaTrader 5
- 1428
-
Esta é a nova versão do script sChartsSynchroScroll (a versão antiga se encontra aqui).
Apenas anexe o script em algum gráfico e é isso.
Você pode modificar o deslocamento e a escala do gráfico, diferentes gráficos devem ter diferentes escalas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/266
