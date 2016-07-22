CodeBaseKategorien
Skripte

sChartsSynchroScroll_v2 - Skript für den MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Eine neue Version des sChartsSynchroScroll Skripts (die alte Version ist hier).

Jetzt braucht man sich keine Gedanken machen, fügen Sie bloß das Skript einem Chart hinzu und... das war es.

Beim Nutzen des Skriptes kann man Einzug und Maßstab ändern, verschiedene Charts können unterschiedlichen Maßstab haben.

sChartAutoScroll Indikator Version 2

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/266

