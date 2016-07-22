und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
sChartsSynchroScroll_v2 - Skript für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1047
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Eine neue Version des sChartsSynchroScroll Skripts (die alte Version ist hier).
Jetzt braucht man sich keine Gedanken machen, fügen Sie bloß das Skript einem Chart hinzu und... das war es.
Beim Nutzen des Skriptes kann man Einzug und Maßstab ändern, verschiedene Charts können unterschiedlichen Maßstab haben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/266
Ein Script, das seinen Quellcode selbst generiert. Die Lösung für eine klassische Aufgabe in MQL5. Das Skript ist nicht anwendungsbezogen. Kann trotzdem für diejenigen, die Programmieren und Algorithmisierung lernen, von Nutzen sein.Kanal der linearen Regression
Der Indikator zeichnet einen Kanal nach der Gleichung der linearen Regression y=b+a*x.
Nichtparametrischer ZigZag. Monotoniebedingung für eine Aufwärtslinie von ZigZag: das Hoch jeden nächsten Balken darf nicht kleiner als das Tief jeden vorherigen Balkens sein. Das Gleiche gilt für Abwärtslinien von ZigZag.MQL5 Wizard - Klasse für die Arbeit mit Kerzenformationen
Die Klasse CCandlePattern kann bei der Erstellung von Modulen von Handelssignalen mit Kerzenformationen für den MQL5 Wizard verwenden.